An Giang công bố loạt quyết định về công tác cán bộ

TPO - Ngày 15/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chủ trì lễ trao quyết định đối với 4 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang trao quyết định điều động, chỉ định bà Quách Tố Giang - Phó Chánh án TAND tỉnh, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy An Phú (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Tỉnh ủy An Giang cũng quyết định điều động ông Trần Hòa Hợp - Chủ tịch UBND huyện An Phú, đến nhận nhiệm vụ tại Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh để bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Theo quyết định, ông Trang Công Cường - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh An Giang được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ huyện An Phú, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy An Phú (nhiệm kỳ 2020 - 2025), giới thiệu ứng cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện An Phú (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quyết định điều động ông Nguyễn Văn Du - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang, đến nhận nhiệm vụ tại Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, chỉ định tham gia Đảng đoàn và giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Cùng ngày, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ trao quyết định cho một số cán bộ. Cụ thể, UBND tỉnh An Giang trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Bảo Trung - Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang; điều động, bổ nhiệm ông Trần Hòa Hợp - Chủ tịch UBND huyện An Phú giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

UBND tỉnh An Giang quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đinh Văn To - Phó Giám đốc Sở GTVT giữ chức vụ Trưởng Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh; điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Cường - Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh An Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở GTVT.

Theo quyết định của UBND tỉnh An Giang, ông Lê Trung Hiếu được bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh, từ ngày 28/12/2023 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; ông Trần Phước Hồng được kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh, kể từ ngày 03/10/2023 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.