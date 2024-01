An Giang: Nguồn cát phục vụ cao tốc ngày càng khó

TPO - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) An Giang, việc tạm dừng 8 khu mỏ trên địa bàn tỉnh sẽ ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp cát cho các công trình cao tốc và công trình giao thông trên địa bàn tỉnh; đồng thời, việc phân bổ nguồn vật liệu san lấp phục vụ cho các công trình ngày càng khó khăn.

Chiều 9/1, thông tin với báo chí, ông Tô Hoàng Môn - Phó Giám đốc Sở TN&MT An Giang, cho biết, sau khi các khu mỏ, dự án nạo vét bị tạm dừng hoạt động hoặc giấy phép đã bị thu hồi, tỉnh đang ngày càng gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cát cung cấp cho các tuyến cao tốc.

Trước đó, tháng 12/2023, Sở TN&MT An Giang đã ra công văn thu hồi giấy phép 5 mỏ cát và 3 dự án nạo vét cát theo chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang. Trước đó, tỉnh An Giang đã thu hồi 6 giấy phép khai thác mỏ cát sau kết luận Thanh tra Chính phủ.

Theo Sở TN&MT An Giang, UBND tỉnh An Giang đã có chủ trương cho tạm dừng tất cả các khu vực và thành lập Tổ xem xét xử lý các trường hợp khai thác vượt độ sâu theo đúng quy định pháp luật, cần thiết có thể thuê đơn vị đo đạc có đủ chức năng, chuyên môn và thiết bị để khảo sát, đánh giá toàn tuyến.

Sở TN&MT An Giang cho rằng, việc tạm dừng các khu mỏ trên sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tiến độ cung cấp cát cho các công trình cao tốc và các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Sở TN&MT đang tổng hợp nhu cầu vật liệu san lấp các công trình nội tỉnh để báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

Để giải quyết nguồn cát cấp bách như hiện nay, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở TN&MT rà soát toàn bộ các khu mỏ còn hiệu lực ưu tiên để phục vụ cho cao tốc trên địa bàn tỉnh An Giang; đồng thời, tiếp tục rà soát các khu mỏ nằm trong quy hoạch khoáng sản tỉnh An Giang để đưa vào khai thác theo cơ chế đặc thù của Quốc hội và Chính phủ, đảm bảo nguồn vật liệu cho cao tốc trong thời gian tới. Ngoài ra, tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị khai thác khoảng sản thực hiện gắn thiết bị giám sát hành trình và UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản tăng cường công tác quản lý quá trình này; đồng thời, giao đoàn liên ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu giữa các cơ quan, chủ mỏ cát, nhà thầu thi công, chủ đầu tư.