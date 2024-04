An Giang cấp mỏ cát gần 3,3 triệu m3 cho dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

TPO - An Giang cấp hơn 3,3 triệu m3 cát sông cho nhà thầu thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua Thành phố Cần Thơ theo cơ chế đặc thù.

Ngày 2/4, tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa ký văn bản xác nhận cấp mỏ cát cho nhà thầu thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua thành phố Cần Thơ.

Theo đó, khu vực khai thác cát trên sông Tiền, thuộc xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới, An Giang), có diện tích hơn 46ha được giao cho Công ty TNHH Tập đoàn Định An trực tiếp khai thác, phục vụ thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng theo cơ chế đặc thù. Cát khai thác chỉ phục vụ thi công đoạn qua TP. Cần Thơ.

Khối lượng cát được phép khai thác gần 3,3 triệu m3; công suất được khai thác bình quân gần 1,2 triệu m3/năm. Trong đó, năm thứ nhất được khai thác gần 1,9 triệu m3/năm, và năm thứ hai gần 1,4 triệu m3/năm.

Thời gian thực hiện dự án hơn 2 năm 2 tháng. Trong đó, thời gian khai thác hơn 1 năm 8 tháng, còn lại là phục hồi môi trường; thời gian khai thác trong ngày từ 7h - 17h cùng ngày.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Định An thực hiện việc khai thác cát đúng quy định, thời gian, khối lượng và sử dụng đúng cho dự án cao tốc. Khi thay đổi phương tiện hoạt động khai thác phải có ý kiến chấp thuận của Sở TN&MT tỉnh An Giang; gắn thiết bị định vị và giám sát hành trình đối với các phương tiện khai thác, kết nối với hệ thống giám sát tài nguyên khoáng sản của tỉnh để theo dõi, quản lý; định kỳ báo cáo về địa phương...

Sở TN&MT An Giang được giao phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, giám sát, kiểm tra việc khai thác khoáng sản đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh An Giang đề nghị UBND thành phố Cần Thơ thường xuyên theo dõi, chỉ đạo kịp thời các sở, ngành, địa phương, đơn vị trực thuộc đảm bảo nguồn cát đến đúng địa chỉ, công trình, tránh lãng phí.

Trước đó, giữa tháng 3/2024, UBND tỉnh An Giang cấp quyền khai thác 10 khu mỏ, với hơn 15,5 triệu m3 cát sông phục vụ các công trình cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Cần Thơ - Cà Mau.