An Giang dừng hàng loạt mỏ cát trên địa bàn tỉnh

TPO - UBND tỉnh An Giang tạm dừng hoạt động đối với 5 khu mỏ cát có giấy phép còn hiệu lực và 3 khu vực nạo vét đang hoạt trên địa bàn tỉnh để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 13/12, thông tin từ UBND tỉnh An Giang cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy đã ký công văn về việc triển khai thực hiện thông báo kết luận của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh An Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ngay Tổ xem xét, xử lý các hành vi vi phạm qua kết quả đo đạc hiện trạng đối với 5 khu mỏ có giấy phép còn hiệu lực và 3 khu vực nạo vét đang hoạt trên địa bàn tỉnh.

Tổ chịu trách nhiệm xem xét, xử lý đối với các hành vi vi phạm gồm: khai thác, nạo vét vượt độ sâu cho phép, vượt trữ lượng, công suất cho phép hàng năm; khai thác vượt ra ngoài phạm vi cho phép, cung cấp nguồn cát không đúng danh mục, địa chỉ công trình, lợi dụng bán ra ngoài thị trường....

Thành phần của Tổ gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở NN-PTNT, Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi có hoạt động khoáng sản.

Theo UBND tỉnh An Giang, nguyên tắc xử lý là mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. Việc xử lý phải được tiến hành khẩn trương, nhanh chóng, công khai, công bằng, khách quan, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh An Giang đã thống nhất chủ trương tạm dừng hoạt động đối với 5 khu mỏ có giấy phép còn hiệu lực và 3 khu vực nạo vét đang hoạt trên địa bàn tỉnh để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh An Giang giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, hoàn thiện báo cáo kết quả đo đạc hiện trạng các khu mỏ có giấy phép còn hiệu lực và các khu nạo vét đang hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, Sở TN&MT trường khẩn trương báo cáo kết quả đo đạc địa hình đáy sông các khu mỏ có giấy phép bị thu hồi hoặc chấm dứt hiệu lực và đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật; kết quả rà soát pháp lý đối với các khu mỏ và các dự án nạo vét trên địa bàn tỉnh; thời gian thực hiện trước ngày 15/12/2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, 5 khu mỏ và 3 khu vực được thông báo tạm dừng do có một số điểm trong khu vực được cấp phép khai thác vượt quá độ sâu cho phép. Nếu các doanh nghiệp không tạm dừng sẽ bị xem là khai thác khoáng sản không phép và sẽ bị xử lý theo quy định.