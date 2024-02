Vụ 'Núp bóng phục vụ cao tốc, cát tặc lộng hành': Yêu cầu xử lí nghiêm các sai phạm

TP - Kết luận tại buổi làm việc với các bên liên quan theo phản ánh của báo Tiền Phong trong bài “Núp bóng phục vụ cao tốc, cát tặc lộng hành”, ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) yêu cầu xử lí nghiêm minh các sai phạm.

Theo thông báo ngày 29/2 của Văn phòng UBND thị xã Ba Đồn, tại buổi làm việc (gồm có đại diện của Công an thị xã, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng TN&MT, Phòng Kinh tế; Ban quản lý dự án 6, Cty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành (Cty Phương Thành), chủ tịch và công chức địa chính 2 xã Quảng Minh và Quảng Hòa…), ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn kết luận: Xác định công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng Dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 (đoạn đi qua thị xã Ba Đồn) là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, hàng đầu. Thời gian qua, UBND thị xã Ba Đồn đã quyết liệt, tập trung chỉ đạo giải quyết các vướng mắc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công và các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đơn vị thi công dự án Cty Phương Thành đã thực hiện một số nội dung công việc chưa đảm bảo quy định, chính quyền địa phương xã và báo chí đã có báo cáo và phản ánh, cụ thể: Quá trình vận chuyển cát đi qua địa bàn xã, các tàu bơm cát xả nước làm ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản của các hộ dân trên địa bàn xã Quảng Minh; lập các bến bãi trái phép tập kết cát gây ô nhiễm môi trường, gây bức xúc trong dư luận; khai thác cát trên lòng sông thuộc địa phận xã Quảng Minh.

Để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời tháo gỡ vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công thực hiện dự án trọng điểm Quốc gia, UBND thị xã Ba Đồn yêu cầu Cty Phương Thành dừng ngay việc nạo vét luồng lạch cho đến khi hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Trước đó, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có văn bản ủng hộ, cho phép Cty Phương Thành nạo vét luồng lạch đảm bảo chiều sâu tàu chạy đạt cấp 3 kỹ thuật đường thủy nội địa. Tuy nhiên, cục này yêu cầu phải có sự chấp thuận phương án, vị trí chứa chất nạo vét theo quy định của UBND tỉnh Quảng Bình. Việc Cty Phương Thành tổ chức nạo vét khi chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Quảng Bình chưa đảm bảo quy định.

Sau khi hoàn thiện thủ tục, Cty Phương Thành xây dựng kế hoạch, lịch trình nạo vét luồng lạch cụ thể (thời gian nạo vét, độ sâu nạo vét, vị trí nạo vét, vị trí đổ chất nạo vét) và cung cấp cho UBND xã Quảng Minh để thông báo cho nhân dân biết để nhân dân giám sát quá trình thực hiện.

UBND thị xã Ba Đồn giao phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng TN&MT, UBND xã Quảng Minh, Trưởng thôn Trường Thái, Đại diện Cty TNHH Phạm Hoàng An (đơn vị được Cty Phương Thành thuê bơm cát) tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với các lồng bè cá trên sông mà các hộ nuôi trồng (cần thiết lấy mẫu nước gửi xét nghiệm các chỉ số, Cty TNHH Phạm Hoàng An có trách nhiệm chi trả kinh phí phân tích kết quả mẫu nước). Báo cáo kết quả đánh giá cho UBND thị xã để xem xét, xử lý theo quy định.

Đồng thời, giao Phòng TN&MT chủ trì, phối hợp với Công an thị xã, UBND xã Quảng Hòa kiểm tra làm rõ việc cho thuê hoặc cho mượn hoặc chiếm dụng đất bãi bồi lòng sông do UBND xã Quảng Hòa quản lý để làm bãi tập kết vật liệu trái phép, tham mưu UBND thị xã xử lý theo quy định.

UBND thị xã Ba Đồn cũng giao Công an thị xã xác minh làm rõ và xử lý theo quy định nội dung báo Tiền Phong nêu: người dân phản ánh trong 2 ngày (ngày 24, 25/2) tàu sắt hút cát cho Cty Phương Thành trên lòng sông thuộc địa phận xã Quảng Minh, hút được 6 tàu khi có sự can thiệp của lãnh đạo xã Quảng Minh mới dừng. Kiểm tra, làm rõ nguồn gốc cát, xử lý theo quy định đối với khối lượng cát mà Cty TNHH Phạm Hoàng An tập kết tại bãi sông mà báo nêu.

Như Tiền Phong đã phản ánh, để phục vụ xây dựng Cao tốc Bắc - Nam đoạn Vũng Áng - Bùng, UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận cho Cty Phương Thành 2 vị trí khai thác cát lòng sông nằm ở xã Hưng Trạch và Cự Nẫm (Bố Trạch). Tuy nhiên, khi chưa hoàn thiện thủ tục cấp quyền khai thác, Cty Phương Thành đã hợp đồng với đơn vị khác là Cty TNHH Phạm Hoàng An thuê đất của dân lập 2 bến bãi trái phép tại xã Hưng Trạch (Bố Trạch) và xã Quảng Hoà (thị xã Ba Đồn); tổ chức hút cát ngoài phạm vi mỏ được UBND tỉnh chấp thuận. Việc làm của Cty Phương Thành và Cty Phạm Hoàng An đe dọa sạt lở bờ sông của xã Quảng Minh và gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến người dân nuôi cá lồng trên sông.