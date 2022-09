An Du đón nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022”

Công ty cổ phần truyền thông và dữ liệu thanh toán An Du – thành viên của Tập đoàn Gami - Đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz Việt Nam đã trở thành một trong những đơn vị xuất sắc được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2022”

Giải thưởng được Tạp chí Nhân sự cấp cao hàng đầu Châu Á - HR Asia trao tặng cho An Du dựa trên những tiêu chí khắt khe về sự đa dạng, bình đẳng và hòa nhập trong chính sách phát triển nhân lực, cũng như sự tiên phong trong xu hướng xây dựng văn hóa làm việc đáp ứng các nhu cầu đa dạng của nhân viên.

Trong lĩnh vực kinh doanh & phân phối xe ô tô, An Du được HR Asia vinh danh là Đại lý ủy quyền duy nhất của Mercedes-Benz Việt Nam cho hạng mục này, cho thấy uy tín và vị thế vượt trội của An Du, đồng thời chứng tỏ công ty đang đi đúng hướng, tiếp tục tập trung đầu tư vào xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân tài.

Bà Trần Thị Phương Mai – Chủ tịch HĐQT Công ty An Du cho biết, hiện nay công ty có 5 chi nhánh tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nha Trang với gần 350 nhân sự. An Du có được vị thế vững chắc như ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp quan trọng của tất cả các nhân viên qua nhiều thế hệ. Tại An Du, chúng tôi luôn đề cao thế mạnh và giá trị riêng của mỗi cá nhân. Công ty hiểu giá trị của mỗi người, để mỗi cá nhân đều được phát huy tối đa năng lực sáng tạo, khẳng định bản thân, luôn tận tâm, chủ động và lấy khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động…

Trong suốt gần 3 thập kỷ qua, đội ngũ lãnh đạo của An Du đã xây dựng nên một doanh nghiệp với 5 giá trị cốt lõi gồm: Chủ động – Sáng tạo – Trung tín – Kỷ luật – Tận tâm. Trong đó, “con người là nền tảng của phát triển” - giá trị con người là yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công của thương hiệu An Du.

Chính vì vậy, chú trọng đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự, thu hút và giữ chân nhân tài luôn là mối quan tâm hàng đầu, nằm trong chiến lược phát triển bền vững của công ty. An Du thừa hưởng hệ thống đào tạo theo chuẩn toàn cầu của tập đoàn Mercedes-Benz (Daimler) Group và hệ sinh thái của Gami Group, trong đó có Viện đào tạo Gami – bồi dưỡng các thế hệ lãnh đạo tương lai.

An Du hướng tới mục tiêu trở thành "Nơi lý tưởng để phát triển sự nghiệp" của người lao động. Ban lãnh đạo công ty luôn kiên định trong việc xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, văn minh, năng động, trẻ trung, cạnh tranh lành mạnh, cởi mở và đoàn kết, tạo điều kiện cho tất cả cán bộ nhân viên có cơ hội phát triển sự nghiệp, gắn bó dài lâu.

Bên cạnh chính sách lương thưởng tốt, An Du còn triển khai nhiều hoạt động nội bộ thiết thực như: văn hóa giải trí, thể dục thể thao… các hoạt động chia sẻ giá trị với cộng đồng… tạo một môi trường làm việc hạnh phúc và nhân văn cho toàn thể cán bộ nhân viên.

“Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2022 doTạp chí HR Asia trao tặng đã khẳng định và nâng tầm vị thế của An Du tại thị trường nhân sự. Đây còn là sự ghi nhận của các tổ chức uy tín cho hành trình 27 năm xây dựng và phát triển của chúng tôi. Tại An Du, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần của 5 giá trị cốt lõi tạo nên cốt cách con người An Du: Chủ động – Sáng tạo – Trung tín – Kỷ luật – Tận tâm. Với những giá trị cốt lõi ấy, chúng tôi xây dựng và phát triển văn hóa "ONE-TEAM", tạo nên đại gia đình An Du và tối ưu hóa sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Tôi tự hào là thành viên của Gia đình An Du và tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường làm việc nơi đây ngày một tốt hơn, cùng nhau xây dựng và phát triển An Du ngày càng thịnh vượng”, Bà Trần Thị Phương Mai – Chủ tịch HĐQT Công ty An Du nhấn mạnh.

Để biết thêm thông tin chi tiết về cơ hội nghề nghiệp tại Mercedes-Benz An Du, xin vui lòng liên hệ 0983. 23 93 88 hoặc truy cập vào Fanpage https://www.facebook.com/AnDuAutohaus