Ai chịu trách nhiệm cho sai phạm tại dự án Cụm dân cư Trường Sơn?

TPO - Dù đã giải thể và không thuộc diện được bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhưng HTX Cổ phần Trường Sơn ở Nghệ An vẫn nhận hàng tỷ đồng tiền bồi thường.

Doanh nghiệp “khai tử” vẫn nhận bồi thường

Liên quan đến sai phạm tại dự án Cụm dân cư Trường Sơn ở phường Cửa Nam, TP Vinh (Nghệ An), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra, làm rõ hành vi làm thất thoát Ngân sách Nhà nước.

Cuối tháng 6/2014, dự án Cụm dân cư Trường Sơn được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Tiến Lực. Dự án được triển khai trên khu đất rộng hơn 7.700 m2, tại phường Cửa Nam, TP Vinh. Đây vốn là vị trí khu đất mà Hợp tác xã (HTX) Cổ phần Trường Sơn được thuê đất để làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, từ hồi tháng 11/2011.

Đến nay, dự án Cụm dân cư Trường Sơn đã hoàn thành các hạng mục xây dựng và chuyển nhượng 55 căn hộ cho các hộ dân. Tuy nhiên, sau khi có đơn thư phản ánh những sai phạm đến dự án, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn Thanh tra liên ngành tại dự án này.

Qua thanh tra phát hiện quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Dự án Cụm dân cư Trường Sơn có nhiều sai phạm.

Cụ thể, đoàn thanh tra xác định, HTX Cổ phần Trường Sơn đã giải thể tự nguyện từ tháng 5/2012 và được UBND TP Vinh đồng ý. Tuy nhiên, sau khi giải thể tự nguyện, Ban quản lý HTX Cổ phần Trường Sơn chỉ mới nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà chưa làm thủ tục trả lại đất đã thuê 50 năm cho Nhà nước; không nộp con dấu cho cơ quan chức năng theo quy định.

UBND phường Cửa Nam, UBND TP Vinh và Sở TNMT sau đó đã có các văn bản tham mưu để UBND tỉnh thu hồi hơn 7.700 m2 đất của HTX Trường Sơn để giao cho Công ty CP Tiến Lực thực hiện Dự án xây dựng Cụm dân cư Trường Sơn và mở rộng đường theo quy hoạch.

Phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cũng được UBND TP Vinh lập để thực hiện dự án. Cuối năm 2014, Sở TNMT Nghệ An có văn bản đề nghị UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường. UBND tỉnh Nghệ An sau đó có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho dự án Cụm dân cư Trường Sơn với số tiền 8,3 tỷ đồng.

Sau khi xem xét hồ sơ, liên ngành Tài chính, Cục Thuế tham mưu UBND tỉnh ghi thu, ghi chi số tiền gần 7,8 tỷ đồng cho đơn vị được giao diện tích đất nói trên để làm thủ tục xin đầu tư dự án.

Tháng 6/2015, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định phê duyệt số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp của dự án là gần 7,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, Đoàn thanh tra tỉnh Nghệ An xác định có dấu hiệu thất thoát hơn 7,8 tỷ đồng trong việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tài sản cho HTX Trường Sơn khi xây dựng Dự án Cụm dân cư Trường Sơn.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Đoàn Thanh tra xác định HTX Cổ phần Trường Sơn đã làm sai hồ sơ tài sản, đất đai trình các cấp có thẩm quyền, không làm thủ tục trả đất theo quy định để được nhận hỗ trợ bồi thường, sử dụng đất. Ngoài ra, việc HTX Cổ phần Trường Sơn đã giải thể xong từ năm 2012 nhưng UBND phường Cửa Nam vẫn xác nhận không đúng tình hình thực tế để đơn vị này được nhận bồi thường tài sản.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cho rằng, UBND TP Vinh cùng các phòng ban liên quan đã không làm các thủ tục thu hồi đất và xử lý tài sản còn lại trên đất của HTX đã giải thể đúng quy định. Do đó, không đủ điều kiện để đấu giá tài sản của Nhà nước khi thực hiện dự án khác trên phần đất này.

UBND TP Vinh còn trình các văn bản lên Sở TNMT và UBND tỉnh không đúng nội dung, bản chất việc thu hồi đất. Từ đó, dẫn đến việc xác định phương án bồi thường gần 7,8 tỷ đồng đối với tài sản trên đất của HTX CP Trường Sơn là không đúng quy định.

Còn với Sở TNMT Nghệ An đã không xử lý giá trị còn lại của tài sản trên đất trước khi tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường. Điều này dẫn đến việc chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án và khấu trừ giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định.

Đến nay, sau khi xác định những sai phạm tại Dự án Cụm dân cư Trường Sơn, Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ dấu hiệu gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền gần 7,8 tỷ đồng. Cùng với đó, là việc làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.