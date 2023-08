Ahamove kỉ niệm 8 năm sát cánh cùng chủ shop với thông điệp đậm nét văn hóa Việt

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL). Thứ trưởng Đoàn Văn Việt không thuộc đối tượng lấy phiếu tín nhiệm do ông chỉ còn hơn 3 tháng nữa sẽ nghỉ hưu.

TPO - Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương được điều động giữ chức Phó trưởng Công an thành phố Thuận An.