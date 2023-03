Ác nữ để lộ toàn bộ vòng ngực trên phim của Song Hye Kyo

TPO - "The Glory 2" gây chú ý với nhiều phân đoạn gây sốc. Phim trả thù gắn mác 18+ ngày càng gay cấn với những màn lột đồ táo bạo.

The Glory 2 tiếp nối chuỗi trả thù của nhân vật do Song Hye Kyo đóng chính. Sau phần một với nhiều tình tiết bạo lực học đường gây ám ảnh, khán giả tiếp tục chứng kiến loạt khoảnh khắc 18+ trong phần hai.

Trong phần một, nhân vật Choi Hye Jeong (Cha Joo Young đóng) luôn xuất hiện với vẻ ngoài gợi cảm, đặc trưng là những bộ váy bó sát. Ở phần hai, khán giả sốc với khoảnh khắc Hye Jeong để lộ ngực trần trên phim. Đáng chú ý, phim không hề che chắn, lộ 100% ngực trần. Đây được xem là điều táo bạo với tác phẩm truyền hình, nhất là phim Hàn Quốc.

Cảnh Choi Hye Jeong để ngực trần xuất hiện ở phân đoạn nhân vật Yeon Jin (Lim Ji Yeon đóng) đến nhà Hye Jeong mắng chửi khi biết người này qua lại với Jae Joon. Yeon Jin nói rằng chiếc áo Hye Jeong đang mặc do chính cô mua.

Choi Hye Jeong không chần chừ cởi phăng chiếc áo và để lộ ngực trần. Khán giả khá sốc khi theo dõi phân cảnh. Trên mạng xã hội, khán giả bất ngờ trước độ táo bạo của đạo diễn và diễn viên.

"Đã đến lúc phim truyền hình Hàn Quốc chịu chơi hơn rồi. Khoảnh khắc này mới lột tả hết được sự tức giận của Hye Jeong vì ghen tuông", "Tôi không dám tin đây là phim Hàn Quốc luôn"... là những bình luận của khán giả.

Phần 2 của The Glory trở lại ngày 10/3. Sau một ngày ra mắt, phim nhận được nhiều đánh giá tích cực của khán giả. Tiếp nối nội dung của phần đầu, Moon Dong Eun (Song Hye Kyo) tiếp tục kế hoạch báo thù kẻ đã bắt nạt thời trung học. Điều đáng chú ý là những kẻ bắt nạt năm xưa không để yên chịu trận. Những màn phản kháng kèm phân đoạn 18+ khiến The Glory 2 gay cấn và hồi hộp.

Cha Joo Young sinh năm 1990, bắt đầu tham gia diễn xuất năm 2016. Cô thường đảm nhận những vai phụ, tính cách đặc biệt. Sau những vai phụ cá tính, gần đây là ác nữ trong The Glory. Sắp tới, cô đóng chính trong The real has come sau nhiều năm đóng vai phụ.