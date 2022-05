Abramovich phủ nhận đòi nợ, Chelsea lại được mở đường sống

TPO - Roman Abramovich đã phủ nhận những thông tin cho rằng ông đang cố gắng làm khó Chelsea bằng việc đòi lại món nợ 1,6 tỷ bảng thì mới chấp nhận trao lại quyền sở hữu đội bóng này.

Một thông điệp mới đây từ phát ngôn viên của Roman Abramovich nêu rõ: “Ông Abramovich đã không yêu cầu hoàn trả bất kỳ khoản vay nào cho ông ấy. Những thông tin như vậy là hoàn toàn sai. Và những gợi ý rằng ông Abramovich đã tăng giá CLB vào phút chót cũng là không đúng sự thật.

Một phần trong kế hoạch của ông Abramovich là tìm một người chủ mới tốt cho Chelsea. Tuy nhiên, trong suốt quá trình tìm chủ mới, Chelsea cũng khuyến khích mỗi nhà thầu cam kết đầu tư lâu dài vào CLB - bao gồm cả vào Học viện, đội nữ, phát triển sân bóng cũng như duy trì sự hiện diện của Quỹ Chelsea”.

Tuyên bố trên có lẽ đã xua đi nỗi lo bị xóa sổ đội bóng trong lòng các thành viên Chelsea cũng như người hâm mộ CLB này. Bởi trước đó, có nhiều thông tin cho rằng Abramovich đã gửi thông điệp yêu cầu Todd Boehly, nhà thầu rất có thể sẽ nắm quyền sở hữu Chelsea, phải trả món nợ 1,6 tỷ bảng mà Chelsea đang vay một quỹ đầu tư (được cho là có liên quan mật thiết với Abra).

Nếu không, Abra sẽ không chấp nhận việc nhượng lại Chelsea cho chủ mới, đồng nghĩa CLB thành London này vẫn là “tài sản” của nhà tài phiệt người Nga. Điều đó dẫn tới việc họ sẽ phải chịu hình phạt nặng nề từ chính phủ Anh, thậm chí “kịch khung” là khai tử khỏi bản đồ bóng đá Anh.

Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, Abramovich đã trấn an những fan của Chelsea. Thông báo này cũng ghi rõ rằng số tiền 1,6 tỷ bảng mà Chelsea nợ ông “sẽ bị đóng băng”.

"Chúng tôi xin khẳng định rõ ràng rằng, ông Abramovich không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các quỹ này (1,6 tỷ bảng) và sẽ không có bất kỳ quyền truy cập hoặc kiểm soát nào đối với các khoản tiền sau khi bán Chelsea", phát ngôn viên của Abramovich tuyên bố.

"Ông ấy vẫn cam kết tìm một người giám hộ tốt cho Chelsea FC và đảm bảo rằng số tiền được thu về bằng cách chính đáng".

Sau 2 tháng giằng co, quy trình tiếp quản Chelsea được báo chí Anh khẳng định là "sắp hoàn thành". Thứ Sáu tuần trước, một liên minh do tỷ phú Todd Boehly đứng đầu đã được The Raine Group, ngân hàng thương mại được chỉ định xử lý việc bán Chelsea, chọn làm nhà thầu ưu tiên.

Lúc này, liên minh của Todd Boehly đang đàm phán với ban lãnh đạo Chelsea để đi đến thống nhất về quá trình chuyển giao, dự tính được hoàn tất trước khi mùa giải 2021/22 kết thúc.