A4U Eakar và hành trình lan tỏa 'Hãy cho đi nếu bạn có thể'

TPO - Với phương châm "đừng đợi giàu mới cho đi. Hãy cho đi nếu bạn có thể", nhóm thiện nguyện A4U Eakar, tỉnh Đăk Lăk đã trở thành địa chỉ quy tụ nhiều bạn trẻ chung tay thực hiện các công trình, hoạt động vì cộng đồng.

Đừng đợi giàu mới cho đi

A4U Eakar là cụm từ tiếng Anh "all for you" có nghĩa tất cả dành cho bạn - những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Nhóm ra đời năm 2015 từ sáng kiến của Phạm Mạnh Hùng (SN 1994, quê Đắk Lắk) cựu sinh viên Trung cấp Y tế Đắk Lắk.

Hùng cho biết bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện khi đang là sinh viên. Từ kinh nghiệm công tác xã hội được tích lũy nhiều năm và mong muốn kết nối những người cùng đam mê thiện nguyện nên đã thành lập A4U Eakar.

"Mỗi cá nhân chúng ta dù ở đâu, làm công việc gì, địa vị thế nào đều có thể sẻ chia, giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém may mắn xung quanh. Hãy cho đi khi bạn có thể, dù là hành động nhỏ nhất, lời động viên cũng sẽ khiến cuộc sống ấm áp hơn", Hùng nói.

Từ 10 thành viên ban đầu, A4U Eakar đến nay là mái nhà chung của 45 thành viên. Các chương trình, hoạt động của nhóm hướng đến những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu vùng xa.

Bên cạnh việc tổ chức kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ, nhóm triển khai nhiều hoạt động để gây quỹ, kinh phí như bán hoa, đồ dùng học tập, tổ chức các đêm nhạc thiện nguyện, đấu giá tranh... Mỗi tháng, thành viên của nhóm đều góp quỹ 50 nghìn đồng/người.

"Điều lôi cuốn tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện là được đóng góp một phần sức trẻ để giúp ích cho xã hội; được chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, yếu thế để cuộc sống của mỗi người có thêm niềm vui.



Hoạt động thiện nguyện đã giúp tôi có thêm những trải nghiệm trong cuộc sống từ việc được gặp gỡ nhiều người, nhiều hoàn cảnh hơn; được đi đến nhiều địa điểm còn khó khăn; được tham gia các hoạt động, kĩ năng... Từ đó, tôi được nhìn thấy xung quanh ta còn nhiều điều thú vị, ấm áp", Phạm Mạnh Hùng nói.

Cùng em đến trường, nhà nhân ái

A4U Eakar đã triển khai nhiều dự án, hoạt động hỗ trợ và đồng hành với hơn 40 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như mồ côi, hộ nghèo, cha mẹ đi làm xa... Nổi bật, có dự án "cùng em đến trường" đều đặn hỗ trợ hàng tháng 300 - 400 nghìn đồng/em để sẻ chia gánh nặng chi phí ăn học, sách vở, đồ dùng học tập.

Dự án "Nhà nhân ái" giúp gia đình các em học sinh nghèo khó có mái ấm khang trang, an toàn hơn thay thế những nhà tranh vách nứa, xuống cấp. Mỗi công trình có chi phí từ 45 - 90 triệu đồng. Đến nay, nhóm đã vận động xây dựng được 6 "Nhà nhân ái". Bên cạnh đó, nhóm còn triển khai các chương trình "Đông ấm cho em" tặng áo ấm cho các em nhỏ.

A4U Eakar còn triển khai nhiều chương trình, hoạt động hướng tới cộng đồng. Trong đó, có dự án hỗ trợ mai táng 0 đồng giúp đỡ nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nơi an nghỉ cuối cùng. Chương trình giúp đỡ các trường hợp bị tai nạn, mắc bệnh hiểm nghèo với kinh phí hỗ trợ hàng trăm triệu đồng. Tổ chức các chương trình an sinh xã hội với kinh phí hơn 5 tỷ đồng (từ năm 2016 – 2022).

Đặc biệt, trong thời gian dịch COVID-19, nhóm đã vận động nguồn lực trao tặng nhiều phần quà an sinh, trang thiết bị phòng chống dịch. Với những thành tích trong hoạt động tình nguyện, nhóm A4U Eakar đã nhận được Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

"Tôi nhận thấy Tiền Phong Golf Championship là giải đấu nhiều ý nghĩa, không đơn thuần là giải đấu thể thao mà còn là hoạt động quy tụ, chắp cánh những điều nhân văn, tốt đẹp vì tài năng trẻ, thiện nguyện an sinh xã hội. Khi được lựa chọn là một trong 5 nhóm tình nguyện được Ban Tổ chức Tiền Phong Golf Championship lần thứ sáu - năm 2022 tặng thưởng trong chương trình 'Những trái tim Hồng', tôi cảm thấy rất vinh dự, hạnh phúc. Tôi và các thành viên A4U Eakar nói riêng và những người làm thiện nguyện nói chung có thêm sự động viên, đồng hành trên hành trình sẻ chia với cộng đồng", Phạm Mạnh Hùng bày tỏ.





“Những trái tim Hồng” là sự kiện nhằm vinh danh các tổ chức, cá nhân, những đoàn viên, thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác tình nguyện hè năm 2022 - một trong những chiến dịch hoạt động xã hội tình nguyện rất ý nghĩa của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.



Ban Tổ chức giải Tiền Phong Golf Championship năm 2022 trao tặng 5 tập thể/nhóm tình nguyện xuất sắc do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia trực thuộc T.Ư Đoàn giới thiệu. Mỗi tập thể 20 triệu đồng. Tiền Phong Golf Championship lần thứ sáu - năm 2022 có chương trình “Những trái tim Hồng” và góp kinh phí thực hiện 1 công trình “Không gian đọc sách và sinh hoạt Đội”.