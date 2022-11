VJO thu nhỏ tại Tiền Phong Golf Championship 2022

TP - Bảng trẻ tại Tiền Phong Golf Championship cuối tuần này thu hút 19 đấu thủ, trong đó đa số từng dự giải Vô địch Trẻ Quốc gia (VJO) hồi tháng 7.

Là giải đấu được báo Tiền Phong tổ chức thường niên từ 2017, Tiền Phong Golf Championship luôn hướng đến mục tiêu phát triển golf trẻ, song số lượng golfer trẻ ở 5 kỳ trước còn chưa nhiều và cạnh tranh cùng bảng với các golfer ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Năm nay, sự kiện ghi nhận bước đột phá khi ban tổ chức mở riêng nhánh cho các tài năng dưới 18 tuổi, đồng thời hỗ trợ 60% phí tham dự và miễn phí với đấu thủ vô địch kỳ trước. Qua đó, giải trở thành một trong số ít giải phong trào hiện nay tạo điều kiện và sân đấu để các golfer trẻ được rèn luyện, cọ xát thường xuyên trong môi trường cạnh tranh - một yếu tố quan trọng để các em cải thiện kỹ thuật cũng như trình độ.

“Việc BTC mở thêm bảng trẻ có ý nghĩa vô cùng to lớn với một giải quan trọng, có mục tiêu quảng bá và huy động cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Về mặt chuyên môn, với các sự kiện golf trong nước hiện còn khá khiêm tốn, điều này giống như tạo ra một sân chơi riêng giúp các em có cơ hội thi đấu, tạo động lực cùng nhau phát triển và nâng cao thành tích”, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) Nguyễn Thái Dương đánh giá.

Tại sân BRG Kings Island Golf Resort ngày 5/11 tới, 19 golfer sẽ so tài ở bảng trẻ hầu hết đã tranh giải Trẻ Quốc gia do VGA chủ trì cách đây bốn tháng. Trong đó, Nguyễn Anh Minh golfer nghiệp dư số một Việt Nam đương kim vô địch của Tiền Phong Golf Championship, ẵm cúp chung cuộc toàn VJO với điểm kỷ lục -15 qua ba vòng.

Từ đầu 2022 đến nay, Anh Minh là cái tên sáng giá nhất khi nhiều lần mang về thành tích đột phá cho golf Việt Nam. Đấu thủ 15 tuổi ẵm hai cúp trong ba dịp thử sức ở VGA Tour, với danh hiệu Lexus Challenge hồi tháng 3 đưa Anh Minh trở thành nhà vô địch nghiệp dư đầu tiên và trẻ nhất lịch sử golf chuyên nghiệp trong nước. Đến tháng 5, Anh Minh có cửa tranh huy chương trước khi về thứ sáu nội dung đấu gậy cá nhân SEA Games 31. Gần đây nhất vào cuối tháng 10, golfer này là đại diện Việt Nam đầu tiên có hai vòng đấu âm gậy một kỳ và điểm giải tốt nhất (+9) ở giải Nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương.

Tương tự Anh Minh, Lê Chúc An, á quân VJO, là gương mặt triển vọng của golf nữ, được kỳ vọng tiếp bước những đàn chị như Nguyễn Thảo My, Hanako Kawasaki, Đoàn Xuân Khuê Minh… Ở giải Nữ Nghiệp dư Quốc gia (VLAO) cũng trong tháng 7, Chúc An đã xuất sắc vượt qua Khuê Minh vốn dày dạn kinh nghiệm hơn rất nhiều để lấy vị trí thứ hai. Bên cạnh đó, Tiền Phong Golf Championship sẽ là những sự kiện cuối trước khi Chúc An đi du học tại Hàn Quốc - quốc gia có phong trào golf phát triển bậc nhất thế giới.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến bộ đôi sinh năm 2012 vừa giành cúp và trở về từ Thái Lan gồm Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Bảo Phát. Tại Singha Thailand Junior World Golf Championship mới đây, Trọng Hoàng về thứ 3 bảng C, còn Bảo Phát đứng thứ năm bảng D cho nam.

Bên cạnh Nguyễn Anh Minh, Lê Chúc An, Nguyễn Trọng Hoàng và Nguyễn Bảo Phát, một loạt golfer nhí như Nguyễn Gia Hân, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Gia Khôi, Nguyễn Quang Đại, Nguyễn Văn Hoà… hứa hẹn sẽ mang đến làn gió tươi mới, trẻ trung, đầy sức sống cho Tiền Phong Golf Championship 2022.