Những lưu ý khi dự giải Tiền Phong Golf Championship 2022

TPO - Khoảng 200 golfer sẽ tranh tài đấu gậy tính theo system 36 tại giải Tiền Phong Golf Championship 2022.

Ở mùa giải thứ sáu năm 2022, Tiền Phong Golf Championship quy tụ khoảng 200 golfer thi đấu trong vòng một ngày (5/11) trên sân Kings Course và Mountainview thuộc BRG Kings' Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Đặc biệt, năm nay sẽ là lần đầu tiên Ban tổ chức sẽ tổ chức riêng một bảng đấu dành cho các golfer trẻ Việt Nam (nam, nữ dưới 18 tuổi) tham gia tranh tài. Điều này nhằm tạo cơ hội để các golfer trẻ có thêm điều kiện thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu để sẵn sàng và tự tin tranh tài ở những giải đấu có đẳng cấp cao, như giải Vô địch Golf Quốc gia cũng như hệ thống giải golf đẳng cấp quốc tế khác.

Các golfer dự giải Tiền Phong Golf Championship 2022 sẽ được chia làm năm bảng đấu: bảng A (HDCP từ 0-15), bảng B (HDCP từ 16-28), bảng C (HDCP từ 29-36), bảng nữ (HDCP 0-36) và bảng Tài năng trẻ, thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố tính điểm NET theo Handicap ngày - System 36.

Mùa giải năm nay hứa hẹn sẽ là màn tranh tài kịch tính, hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều gương mặt golfer trẻ tài năng như Nguyễn Anh Minh, Quang Trí, Đặng Minh, Chúc An… Năm ngoái, Anh Minh đã đăng quang với thành tích 74 gậy và tiếp tục là ứng cử viên sáng giá cho mùa giải năm nay.

Tiền Phong Golf Championship 2022 được tổ chức trên hai sân Kings Course và Mountainview với độ khó khác nhau. Ông Nguyễn Thái Dương - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam, phụ trách công tác chuyên môn giải đấu cho biết, giải đấu năm nay diễn ra ở hai sân Kings Course và Mountainview. Để đảm bảo sự công bằng, cả 4 bảng đấu chính đều diễn ra ở sân Kings Course. Sân còn lại dành cho bảng đấu trẻ.

Luật chính thức được áp dụng tại Tiền Phong Golf Championship 2022 là Luật của R&A và USGA (Luật Golf do Royal Ancient St Andrews Anh quốc và Hiệp hội golf Hoa Kỳ xuất bản) cùng với luật địa phương do Ban tổ chức quy định.