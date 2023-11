Á hậu Phương Nhi xếp thứ 9 tại chung kết Hoa hậu Quốc tế 2023

TPO - Ban tổ chức Miss International công bố thứ tự xếp hạng của đêm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2023. Á hậu Phương Nhi đứng thứ 9 chung cuộc.

Một tuần sau chung kết, ban tổ chức Hoa hậu Quốc tế công bố bảng xếp hạng của các thí sinh trong đêm thi. Ngoài các giải thưởng quan trọng đã được trao và top 7 đã được công bố, ban tổ chức cũng tiết lộ thứ tự xếp hạng của các thí sinh còn lại trong top 15.

Theo đó, ở vị trí thứ 8 là người đẹp Hong Kong (Trung Quốc), thứ 9 là đại diện Việt Nam - Nguyễn Phương Nhi. Các fan sắc đẹp Việt bày tỏ tiếc nuối khi Á hậu Phương Nhi đã thiếu may mắn để vào top 7 chung cuộc.

Thứ tự xếp hạng của các thí sinh còn lại trong top 15 được ban tổ chức công bố lần lượt là Cộng hòa Dominica, Panama, Malaysia, Puerto Rico, Bờ biển Ngà và Hy Lạp.

Trước đó, ban tổ chức cũng công bố chủ nhân của các giải thưởng phụ Miss Fitness (Người đẹp áo tắm), Best National Costume (Trang phục dân tộc đẹp nhất) và Best in Evening Gown (Trang phục dạ hội đẹp nhất). Đại diện Việt Nam đều vắng mặt trong các cuộc bình chọn này.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2023, Nguyễn Phương Nhi được xướng tên vào top 15 sau 2 phần thi trang phục dân tộc và trang phục dạ hội. Trước đó, cô được trao giải phụ Miss Visit Japan Ambassador.

Chia sẻ về thành tích của mình, Phương Nhi nói có chút tiếc nuối nhưng vui vì cảm thấy bản thân đã học hỏi được nhiều điều thông qua cuộc thi và giúp cô có bước đệm để phát triển trong tương lai.

Phương Nhi cũng dành nhiều lời khen cho tân Hoa hậu Quốc tế 2023 - Andrea Rubio. "Đại diện từ Venezuela luôn tự tin trong suốt cuộc thi. Cô ấy thể hiện sự bình tĩnh trong vòng ứng xử và đưa ra có câu trả lời hay, ấn tượng", Phương Nhi nói.

Trong quá trình dự thi Hoa hậu Quốc tế 2023 ở Nhật Bản, Phương Nhi gặp một số sự cố về phát ngôn. Cô cho biết mình cảm ơn những lời góp ý của khán giả để biết mình thiếu sót ở đâu và thay đổi.

"Tôi cũng nhận được những lời động viên từ mọi người. Sự tin tưởng và yêu thương của khán giả là động lực để tôi nỗ lực hết mình tại cuộc thi”, cô nói.

Sau gần một tháng đi thi ở Nhật Bản, ngày 1/11, Á hậu Phương Nhi đã đáp chuyến bay về Việt Nam. Bố mẹ, người thân cùng các đồng nghiệp, người hâm mộ đã ra sân bay để chào đón người đẹp.

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, cao 1,7 m cùng số đo ba vòng 80-57-88 cm. Người đẹp gốc Thanh Hóa theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế Đại học Luật Hà Nội, thông thạo tiếng Anh, Tây Ban Nha.

Trước đó, tại cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi giành giải Á hậu 2 và thắng giải phụ Người có làn da đẹp nhất.