5 ưu điểm vượt trội giúp xe điện “ăn đứt” xe xăng

Xe tốt hơn, thông minh hơn; giá rẻ hơn; chi phí năng lượng trung bình trên mỗi km thấp hơn; thời gian bảo hành dài hơn và chính sách hậu mãi tốt hơn là 5 điểm vượt trội giúp xe điện đang thắng thế xe xăng trên thị trường ô tô cuối năm.

Xe tốt hơn, thông minh hơn

Với hiệu suất lên tới 90%, động cơ điện luôn mạnh mẽ hơn nhiều so với động cơ xăng - hiệu suất thường chỉ đạt 35%. Xe điện cũng nhanh hơn, tăng tốc ấn tượng hơn xe xăng nhờ động cơ điện tạo ra mô-men xoắn cao hơn động cơ đốt trong.

Đơn cử từ chiếc VF 6 Plus của VinFast. Mẫu xe này được trang bị động cơ điện 201 mã lực, mô-men xoắn tối đa 310 Nm, mạnh hơn toàn bộ xe xăng ở phân khúc B-SUV. Thậm chí, thông số này còn vượt một số sản phẩm ở phân khúc C-SUV.

Xe điện cũng hơn hẳn xe xăng ở các tính năng thông minh và công nghệ an toàn. Nằm ở phân khúc B, mẫu VinFast VF 6 Plus được trang bị tới 25 tính năng trợ lái nâng cao ADAS, gấp 5 lần so với mẫu KIA Seltos 1.4 X-line, gấp 3 so với Hyundai Creta 1.5 Cao cấp và gấp 2,5 lần Mazda CX-3 1.5L Premium.

Ở phân khúc C, mẫu VinFast VF e34 sở hữu tới 38 tính năng thông minh (Smart Service), gấp hơn 3 lần so với cả 3 đối thủ xe xăng là KIA Seltos, Hyundai Creta và Mazda CX-3.

Tương tự, mẫu xe phân khúc D là VF 8 Plus cũng tỏ ra là lựa chọn đáng tiền hơn so với Hyundai SantaFe 2.5L Cao cấp, Mazda CX-8 2.5L Premium và Toyota Fortuner 2.7 AT (máy xăng) khi được trang bị tới 34 tính năng thông minh, vượt gần 6 lần so với các đối thủ. Đặc biệt, chỉ xe điện mới có thể trở nên thông minh hơn thông qua cập nhật phần mềm, trong khi xe xăng thì càng dùng càng lạc hậu và khấu hao theo thời gian.

Một ưu điểm nữa của xe điện là chiều dài cơ sở luôn lớn hơn xe xăng tương đương kích cỡ, do khoang máy được thu gọn cùng pack pin được bố trí dưới sàn. Vì thế trong mọi phân khúc, xe điện đều mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn nhiều so với xe xăng.

Giá lăn bánh rẻ hơn rất nhiều nhờ lựa chọn thuê pin

Ở tất cả các phân khúc, xe điện luôn rẻ hơn xe xăng khi chi phí sở hữu xe thấp hơn trong khi giá trị nhận được lại nhiều hơn đáng kể. Cách biệt về chi phí giữa xe điện và xe xăng càng lớn hơn khi khách hàng lựa chọn thuê pin. Đặc biệt, người mua còn tiết kiệm được cả trăm triệu đồng chi phí lăn bánh nhờ chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện. Nói cách khác, giá niêm yết cũng gần như chính là giá lăn bánh của xe điện, trong khi với xe xăng, khách hàng sẽ phải chi thêm cả trăm triệu đồng ngoài giá niêm yết để xe có thể lăn bánh trên đường.

Cụ thể, tại Hà Nội, chi phí lăn bánh của VF 5 Plus khi thuê pin chỉ là 482 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí lăn bánh của Toyota Raize và Kia Sonet 1.5 Luxury lần lượt lên tới 642 và 638,9 triệu đồng, đắt hơn VF 5 Plus tới 160 triệu đồng. Với mẫu xe xăng rẻ nhất trong phân khúc A là Grand i10 1.2 AT, số tiền khách hàng phải bỏ ra để xe lăn bánh cũng nhiều hơn VF 5 Plus tới 29 triệu đồng. Chưa kể, so về chất lượng thì xe điện VinFast ăn đứt đại diện của Hyundai.

Tương tự, khách hàng cũng tiết kiệm được cả trăm triệu đồng nhờ mua VF 8 Eco (thuê pin) khi chi phí lăn bánh của mẫu D-SUV chạy điện là 1,114 tỷ đồng, thấp hơn mức 1,205 tỷ đồng của Hyundai SantaFe 2.5L, hay 1,333 tỷ đồng của Mazda CX-8 2.5L Premium. Thậm chí, so với mức giá lăn bánh 1,4 tỷ đồng của Toyota Fortuner 2.7 AT (máy xăng), người mua xe điện VF 8 Eco còn “lời” được gần 300 triệu đồng.

Với mẫu xe ở phân khúc cao hơn như VF 9, mức giá lăn bánh mà khách hàng có thể tiết kiệm được so với xe xăng lên đến cả tỷ đồng. Ví dụ với mẫu VF 9 Eco thuê pin, chi phí lăn bánh tại Hà Nội là 1,515 tỷ đồng, thấp hơn nhiều các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Prado LC (2,967 tỷ đồng), Volkswagen Teramont 2.0L (2,822 tỷ đồng) hay Ford Explorer Limited 2022 (2,755 tỷ đồng). Ngay cả với bản mua pin, chi phí lăn bánh của VF 9 Eco cũng chỉ 2,008 tỷ đồng, rẻ hơn các đối thủ tới gần 1 tỷ đồng.

Chi phí năng lượng/km rẻ hơn, chỉ tương đương dùng xe máy

Những khách hàng từng sử dụng xe điện đều có chung khẳng định chi phí năng lượng của xe điện (gồm phí thuê pin và sạc pin) rẻ hơn nhiều so với xe xăng. Đặc biệt, với chính sách thuê pin mới được VinFast công bố từ đầu tháng 11/2023, trong đó gia tăng quãng đường giới hạn và bỏ phương thức tính phí theo số km phụ trội, khách hàng càng có lợi hơn.

Cụ thể, theo tính toán, chi phí năng lượng của mẫu VF 5 Plus lần lượt là 916 đồng/km và 923 đồng/km, tương ứng với gói thuê pin giới hạn và không giới hạn quãng đường di chuyển ở mức 3.000 km. Trong khi đó, chi phí nhiên liệu của Toyota Raize, KIA Sonet 1.5 Luxury và Hyundai Grand i10 1.2 AT đều đắt hơn gấp đôi khi dao động từ 1.721 đến 1.836 đồng/km. Với VF 5 Plus thuê pin, chi phí năng lượng thậm chí chỉ còn 383 đồng/km, tương đương với tiền xăng của một chiếc xe máy.

Tương tự, VF 8 Eco có chi phí năng lượng chỉ khoảng 1.600 đồng/km (thuê pin) và 655 đồng/km (mua pin), giúp người dùng thảnh thơi hơn rất nhiều lần so với chi phí nhiên liệu cao “giật mình” của Hyundai SantaFe 2.5L Cao cấp (2.524 đồng/km), Mazda CX-8 2.5L Premium (2.352 đồng/km) và Toyota Fortuner 2.7 AT máy xăng (2.868 đồng/km).

Chưa hết, theo nghiên cứu của Consumer Reports, chi phí bảo dưỡng xe điện chỉ bằng 50% so với xe xăng do xe điện có ít bộ phận chuyển động hơn. Chi phí nuôi xe tiết kiệm hơn cũng là yếu tố quan trọng khiến các khách hàng tự tin lựa chọn xe điện thay vì xe động cơ đốt trong.

Thời gian bảo hành dài hơn

Xe điện VinFast còn chinh phục khách hàng khi không có đối thủ về chính sách bảo hành. Cụ thể, xe VinFast có thời gian bảo hành từ 7 năm hoặc 160.000 km (với VF 5 Plus và VF 6) tới 10 năm hoặc 200.000 km (với VF e34, VF 8 và VF 9). Đây cũng là thời gian bảo hành dài nhất trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay.

Ngay cả với pin, VinFast cũng áp dụng chính sách bảo hành cực tốt, tối thiểu là 8 năm (với pin VF 5 Plus và VF 6) và tối đa là 10 năm (với pin VF e34, VF 8 và VF9) và không giới hạn số km (với pin mua lần đầu theo xe mới).

So sánh với thời gian bảo hành phổ biến chỉ 2 - 3 năm, cao nhất cũng chỉ 5 năm, hoặc 100.000 km của xe xăng trên thị trường hiện nay, có thể nói, chủ xe điện VinFast có thể “quẳng gánh lo” để yên tâm trải nghiệm xế yêu của mình.

Chính sách hậu mãi tốt hơn

Xe điện VinFast còn “soán ngôi” xe xăng nhờ chính sách hậu mãi cực tốt, chưa từng có tiền lệ trên thị trường. Cụ thể, sử dụng xe điện, khách hàng có thể an tâm tuyệt đối nhờ các “đặc quyền” riêng có của VinFast như: cứu hộ 24/7, dịch vụ Sửa chữa lưu động (Mobile Service), Sạc pin lưu động 24/7 (Mobile Charging), chính sách cam kết giá mua lại sau 5 năm sử dụng…

Đặc biệt, VinFast hiện là hãng xe duy nhất tại Việt Nam cũng như trên thế giới cam kết hỗ trợ tiền mặt cho khách hàng nếu xe bị lỗi phải sửa chữa tại xưởng. Chính sách có 1-0-2 cũng cho thấy sự tự tin của nhà sản xuất với chất lượng sản phẩm.

Theo các chuyên gia, xe điện là xu thế không thể đảo ngược trên toàn cầu, cũng là lời giải tối ưu cho bài toán giảm phát thải, bảo vệ môi trường. Lựa chọn xe điện là hành động thiết thực vì một tương lai xanh cho tất cả mọi người.