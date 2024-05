4 tàu cá ở Quảng Bình chìm do giông lốc, nhiều ngư dân mất tích trên biển

TPO - Do gặp giông lốc bất ngờ trên biển, 4 tàu cá của Quảng Bình bị chìm. Nhiều ngư dân được cứu sống nhưng vẫn còn 11 người mất tích.

Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Bình ngày 6/5 cho biết, 4 tàu cá địa phương bị chìm. Ngay khi nhận tin, đơn vị đã phát thông báo, liên lạc với các tàu cá đang hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu hỗ trợ từ lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng tỉnh tìm kiếm cứu nạn các tàu gặp nạn.

Theo đó, tàu cá QB 98614-TS do ông Phan Thanh Hùng (phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) làm chủ, bị mất liên lạc từ đêm 3/5. Trên tàu có 5 thành viên. Hiện Bộ đội Biên phòng và các tàu cá địa phương đang tìm kiếm con tàu kể trên ở vùng biển Quảng Bình.

Tàu cá QB 98768-TS, chủ tàu Lê Văn Chiến, xuất bến tại cửa Gianh với 5 thành viên. Đêm 3/5, tàu gặp nạn. Sau đó, tàu được tàu cá QB 98770-TS của ông Nguyễn Văn Phương (phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn) cứu hộ thành công. Hiện sức khỏe của 5 thành viên tàu QB 98768-TS bình thường.

Tàu cá QB 93712-TS có 7 thành viên do ông Phạm Văn Trung làm thuyền trưởng (trú ở xã Đức Trạch, Bố Trạch) ra khơi đánh bắt và bị chìm đêm 3/5. May mắn 7 thành viên của tàu được tàu cá QB 92101-TS do ông Nguyễn Văn Sửu làm thuyền trưởng (trú xã Đức Trạch, Bố Trạch), cứu sống. Hiện sức khỏe của 7 thành viên bình thường.

Tàu cá QB 92699-TS do ông Nguyễn Đức Trung làm thuyền trưởng (trú xã Đức Trạch, Bố Trạch), rời cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng) hôm 12/4 với 7 người. 14h30 ngày 2/5, tàu gặp nạn và bị chìm tại vị trí 18010'N -108045'E. Sau đó, ông Nguyễn Đức Trung đã được một tàu cá của thị xã Ba Đồn (chưa rõ số đăng ký) cứu đưa lên tàu, hiện còn 6 người mất tích.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm và kêu gọi các tàu cá hoạt động trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn.