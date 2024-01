4 bệnh viện tại TPHCM bị điều tra việc mua kit test của Công ty Việt Á

TPO - CQĐT xác định, ngoài Bệnh viện TP.Thủ Đức, còn có Bệnh Viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện quận Bình Tân, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã mua kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất. CQĐT đang điều tra, làm rõ việc mua sắm này.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) cùng 4 bị can khác về các tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Sai phạm của các bị can liên quan việc mua kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất, gây thiệt hại gần 15 tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, trong vụ án này, ngoài 5 bị can nêu trên, còn có ông Vũ Đình Hiệp (Phó tổng giám đốc Công ty Việt Á). Năm 2020, Bệnh viện TP.Thủ Đức mua kit do Công ty Việt Á sản xuất với số lượng 1.250 kit test, tổng giá trị là 640 triệu đồng, theo 3 gói thầu (2 gói chỉ định thầu, 1 gói thầu chào hàng cạnh tranh).

Cơ quan điều tra cho biết, qua điều tra xác định, toàn bộ 1.250 kit test nêu trên được Công ty Việt Á giao hàng trước cho Bệnh viện TP.Thủ Đức, sau đó bệnh viện mới làm thủ tục chỉ định thầu rút gọn và chào hàng cạnh tranh để hợp thức hóa hồ sơ, nhằm thanh toán số lượng kit mà Công ty Việt Á đã giao.

Cơ quan điều tra cũng cho biết, ông Vũ Đình Hiệp là người trực tiếp ký các hợp đồng với Bệnh viện TP.Thủ Đức. Hành vi của ông Hiệp vi phạm các quy định về đấu thầu tại Điều 89 Luật Đấu thầu, gây thiệt hại cho Bệnh viện TP.Thủ Đức 460 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định, ông Lê Trung Nguyên (phụ trách khu vực Đông Nam bộ của Công ty Việt Á), là người giới thiệu để Bệnh viện TP.Thủ Đức mua kit xét nghiệm của Việt Á. Ông Nguyên cũng là người đặt vấn đề chi hoa hồng tương ứng 4% giá trị hợp đồng mua kit xét nghiệm. Ông Nguyên thừa nhận có chuyển tiền cho các cá nhân liên quan trên 1 tỷ đồng…

Cơ quan điều tra cho biết, cả hai ông Vũ Đình Hiệp và Lê Trung Nguyên đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an xử lý về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến hành vi sai phạm của ông Hiệp và ông Nguyên đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an để xử lý chung.

Đáng chú ý, kết luận điều tra cho thấy, ngoài Bệnh viện TP.Thủ Đức còn có Bệnh Viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện quận Bình Tân, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM mua kit xét nghiệm COVID do Công ty Việt Á sản xuất.

Cơ quan điều tra thông tin, vì thời hạn điều tra đã hết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tách hành vi và tài liệu liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm COVID, do Công ty Việt Á sản xuất tại 4 bệnh viện nêu trên, để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý sau.