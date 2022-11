37 đội tranh tài thi sáng tạo khoa học công nghệ cho học sinh THPT toàn quốc

Cuộc thi do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh (VNUK) - Đại học Đà Nẵng và Thành Đoàn Đà Nẵng phối hợp tổ chức. Hưởng ứng dự án “Thành phố lành mạnh cho thanh thiếu niên” của UNICEF, U-Invent mùa 5 lấy chủ đề “Sáng tạo công nghệ vì một thành phố lành mạnh”, kéo dài từ nay đến ngày 8/1/2023.

U-Invent mùa 5 hướng tới mục tiêu khuyến khích, truyền cảm hứng và ươm tạo các dự án để phát triển đô thị Việt Nam theo hướng lành mạnh, năng động, thân thiện và thông minh.

Cuộc thi năm nay thu hút 157 học sinh từ 18 trường THPT trên toàn quốc đăng ký tham gia, thành lập 37 đội thi với rất nhiều ý tưởng sáng tạo xoay quanh chủ đề chính.

Cuộc thi nhận được sự đồng hành của gần 40 chuyên gia trong 3 lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế xã hội và kỹ thuật với vai trò cố vấn, huấn luyện viên và giám khảo, tham gia đồng hành và hỗ trợ các buổi huấn luyện xuyên suốt 3 tháng cho các đội thi.

Các đội cũng được hỗ trợ về không gian làm việc và thí nghiệm (các máy móc, dụng cụ để thiết kế, tạo mẫu thử... tại Không gian sáng chế và phòng lab của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh) nhằm biến các ý tưởng thành sản phẩm thực tế.

Trong vòng thi đầu tiên – vòng Giải pháp, 37 đội thi lần lượt có 5 phút thuyết trình và 5 phút trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Nội dung các phần thuyết trình bao gồm: xác định vấn đề, đưa ra ý tưởng giải quyết vấn đề và phương án thực hiện ý tưởng.

Ban giám khảo sẽ chọn ra 25 ý tưởng tốt nhất bước vào vòng Mẫu thử. Trong vòng này, các đội thi sẽ hoàn thiện sản phẩm mẫu và trình bày trước Ban giám khảo, 15 ý tưởng tốt nhất sẽ được chọn vào vòng Bán kết. Sau đó, BTC sẽ chọn 7 dự án xuất sắc nhất tranh tài ở trận Chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 1/2023.

BTC sẽ trao 1 giải Nhất gồm 15 triệu đồng tiền mặt và 5 suất học bổng toàn phần tiếng Anh với trị giá tối đa 8 triệu đồng đồng/suất; 1 giải Nhì gồm 12 triệu đồng tiền mặt và 5 suất học bổng toàn phần tiếng Anh; 1 giải Ba gồm 10 triệu đồng tiền mặt và 5 suất học bổng tiếng Anh 70% và 1 giải Sáng tạo trị giá 3 triệu đồng.

Theo TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (Đại học Đà Nẵng), U-Invent là sân chơi khuyến khích học sinh THPT trên cả nước tham gia nghiên cứu và sáng tạo KHCN, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng.

"Năm nay, BTC kì vọng sẽ đón nhận và ươm tạo đa dạng các ý tưởng sáng tạo nhằm phát triển đô thị Việt Nam theo hướng lành mạnh, năng động, thân thiện và thông minh", TS. Hương nói.

U-Invent lần đầu tổ chức vào năm 2018, dựa trên mô hình Invent for the Planet (IFTP) của Đại học Texas A&M (Hoa Kỳ). Qua 4 lần tổ chức với các chủ đề “Sáng tạo công nghệ vì thành phố thông minh”; “Sáng tạo công nghệ vì sức khỏe cộng đồng”; “Sáng tạo công nghệ vì môi trường”, “Sáng tạo công nghệ vì vấn đề lương thực thực phẩm”, cuộc thi đã đồng hành và hỗ trợ 67 đội tham gia với 273 thí sinh.