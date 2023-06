20 quốc gia NATO đồng ý ủng hộ Ukraine gia nhập khối

TPO - 20 quốc gia thành viên NATO trong tổng số 31 quốc gia đã chính thức bày tỏ đồng ý để Ukraine gia nhập khối, theo thông tin của ông Igor Zhovkva - Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine.

Trong một bài đăng trên Facebook, ông Zhovkva cho biết Kiev đã nhận được 20 tuyên bố ủng hộ nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Điều này có nghĩa là 11 quốc gia thành viên còn lại cho đến nay vẫn chưa chính thức ủng hộ mong muốn của Kiev.

Bài viết của ông Zhovkva được đăng tải sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Canada Justin Trudeau ký một văn bản ở Kiev thể hiện sự đồng ý của Ottawa để Ukraine trở thành một phần của NATO.

“Tuyên bố chung xác định rõ ràng sự ủng hộ để Ukraine trở thành thành viên NATO từ phía Canada ngay khi điều kiện cho phép”, ông Zhovkva viết.

Một tuyên bố tương tự gần đây cũng đã được ký kết với Chính phủ Romania.

Theo ông Zhovkva, những động thái đó là "một giai đoạn chuẩn bị khác cho hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius vào tháng 7”.

Đầu tuần này, đặc phái viên của Mỹ tại NATO Julianne Smith nói với Politico rằng "một lời mời thích hợp” dành cho Ukraine là "khó xảy ra" chừng nào Kiev vẫn còn xung đột với Mátxcơva.

Tuy nhiên, bà Smith chỉ ra rằng trong cuộc họp sắp tới ở thủ đô của Lithuania, khối này vẫn muốn gửi thông điệp tới Kiev rằng họ quyết tâm tiếp tục giúp đỡ Ukraine trong dài hạn. Bà nói thêm rằng có một "loạt các lựa chọn" để NATO làm như vậy.

Nga, quốc gia coi việc mở rộng về phía Đông của NATO là mối đe dọa an ninh lớn, đã viện dẫn việc Kiev thúc đẩy gia nhập liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu là một trong những lý do chính để phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hơn một năm trước.

Minh Hạnh