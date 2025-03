17 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng quản lý nghỉ hưu trước tuổi

TPO - Tỉnh Sóc Trăng vừa tổ chức hội nghị triển khai quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân đối với 17 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Trong số các cán bộ nghỉ hưu trước tuổi có ông Lê Văn Hiểu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Sóc Trăng; ông Lâm Tấn Hòa – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Trần Phước Vĩnh – Giám đốc Sở Nội vụ; ông Huỳnh Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Châu Kiến Tường-Phó Chủ tịch UBND TP. Sóc Trăng. Ngoài ra còn có nhiều cán bộ, quản lý cấp huyện.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh, việc các cán bộ chủ động nghỉ hưu trước tuổi không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, tiên phong trong thực hiện chủ trương của Đảng mà còn mở ra cơ hội phát triển cho lớp cán bộ trẻ.

Tăng cường công an xã

Công an tỉnh Sóc Trăng cũng vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Công an và Công an tỉnh về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo đó, từ ngày 1/3/2025, 11 Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng sẽ được giải thể, nhằm tinh gọn bộ máy, tăng cường lực lượng cho Công an cấp cơ sở.

Công an tỉnh Sóc Trăng đã điều động, giao nhiệm vụ mới cho 68 cán bộ là lãnh đạo Công an cấp phòng, cấp huyện về nhận công tác tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh và Công an cấp xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Dương, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, việc sắp xếp tổ chức bộ máy là chủ trương lớn của Bộ Công an, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đề nghị các cán bộ được điều động nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, tinh thần đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ.