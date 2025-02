Giải thể công an cấp huyện, Bắc Giang tăng cường hơn 300 công an về xã

TPO - Ngày 28/2, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm cấp trung gian, không tổ chức công an cấp huyện, đến nay, công tác sắp xếp tổ chức bộ máy công an hai cấp của Công an tỉnh Bắc Giang đã cơ bản hoàn thiện tinh gọn, sẵn sàng triển khai, vận hành mô hình bộ máy mới.

Trong đợt này, Công an tỉnh Bắc Giang sắp xếp, điều động 1.084 đồng chí, bao gồm: Lãnh đạo cấp phòng có 56 đồng chí; chỉ huy cấp đội, công an cấp xã 255 đồng chí; cán bộ không giữ chức vụ 685 đồng chí; chiến sĩ nghĩa vụ 39 đồng chí và 41 lao động hợp đồng.

Trong số này, Công an tỉnh Bắc Giang tăng cường 624 cán bộ có năng lực, kinh nghiệm công tác về các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và 333 cán bộ về công an cấp xã.

Tại lễ công bố các quyết định, Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh xác định việc triển khai quyết định về công tác tổ chức, cán bộ khi không tổ chức công an cấp huyện không chỉ là thay đổi về bộ máy và đội ngũ mà còn là đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo tiếp cận và giải quyết công việc của hai cấp công an.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tập trung bàn giao hồ sơ tài liệu, tang vật, tài sản, công cụ hỗ trợ hoàn thành ngay trong ngày 28/2, bảo đảm mọi hoạt động của công an các đơn vị, địa phương diễn ra bình thường từ ngày 1/3.

Cấp ủy, thủ trưởng các phòng, công an cấp xã nhanh chóng ổn định tổ chức, quán triệt, triển khai đầy đủ đến từng cán bộ, chiến sĩ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đơn vị theo mô hình tổ chức mới.