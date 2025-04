1.200 căn hộ The Gió Riverside đã có chủ ngay trong lễ ra mắt

Sáng 19/4, Tập đoàn BĐS An Gia (AGG) tổ chức “Lễ ra mắt The Gió Riverside”, thu hút hơn 2.500 khách hàng đến tìm hiểu, đăng ký sản phẩm.

Khẳng định sức hút

Theo đại diện An Gia, lễ ra mắt The Gió Riverside vừa qua đã một lần nữa khẳng định sức hút của dự án với thị trường địa ốc khu Đông TP.HCM. Sự kiện quy tụ khoảng 2.500 khách hàng, giới đầu tư đến tham dự và ghi nhận lượng đăng ký sản phẩm cao kỷ lục so với các dự án đã triển khai trước đó của công ty.

“1.200 căn hộ The Gió Riverside đã được đăng ký thành công ngay trong lễ ra mắt dự án. Con số này không chỉ cho thấy sự tin tưởng của khách hàng, các gia đình trẻ đối với thương hiệu An Gia mà còn phản ánh thực tế nhu cầu của thị trường, các nhà đầu tư với một dự án tiềm năng như The Gió Riverside”, đại diện An Gia nhận định.

Có mặt tại sự kiện, anh Quang Minh (40 tuổi, TP Thủ Đức) cho biết, The Gió Riverside là dự án hiếm hoi ở khu Đông hiện nay có mức giá từ 40 triệu/m2. Dự án phù hợp với thu nhập và điều kiện tài chính của gia đình, đồng thời đáp ứng tốt các tiêu chí về vị trí, pháp lý, tiện ích và chất lượng không gian sống.

“Với mức giá dao động từ 40 triệu/m2, rất khó để tìm được sản phẩm có đầy đủ các tiện ích cao cấp, pháp lý hoàn thiện, kết nối thuận tiện tại vị trí ven sông như The Gió Riverside,” anh Minh nhận định.

Ngoài ngưỡng giá “mềm”, ngay trong lễ ra mắt, chủ đầu tư An Gia cũng ban hành các chính sách thanh toán linh hoạt cùng ưu đãi, chiết khấu hấp dẫn, giúp người trẻ nhanh chóng gia nhập thị trường.

Cách mạng thanh toán

Để sở hữu căn hộ The Gió Riverside, người mua chỉ cần thanh toán trước 10%, sau đó thanh toán theo tiến độ 5% mỗi đợt 2 tháng đến đủ 30%.

Lấy ví dụ trên căn hộ 65m2 có mức giá khoảng 2,6 tỷ đồng, khách hàng chỉ cần chuẩn bị nguồn vốn khoảng 780 triệu đồng đến quý 1/2026 là có thể sở hữu căn hộ The Gió Riverside. Khoản còn lại, ngân hàng giải ngân, chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất trong 2 năm, ân hạn nợ gốc 36 tháng.

Là nhà đầu tư lâu năm, anh Trần Tú (42 tuổi, Biên Hòa) đánh giá, chính sách mang lại nhiều lợi thế cho người mua nhà. “Thay vì trả 100% số vốn tự có, tôi có thể phân bổ nguồn tiền nhàn rỗi cho nhiều hạng mục đầu tư nhờ tiến độ thanh toán “nhỏ giọt” cùng chương trình hỗ trợ lãi suất, miễn phí trả nợ trước hạn từ chủ đầu tư”, anh Tú cho biết.

Ngoài chính sách trên, An Gia còn ban hành chính sách thanh toán mỗi đợt tối thiểu 1% trong vòng 30 tháng, đến đủ 50% nhận nhà.

Chính sách giúp người mua căn hộ The Gió Riverside không cần huy động ngay một khoản tài chính lớn. Thay vào đó, khách hàng có thể từng bước tiếp cận tài sản có giá trị với mức thanh toán mỗi đợt tối thiểu 1% trong thời gian lên tới 2,5 năm. Đây là phương án phù hợp cho những người có thu nhập ổn định hàng tháng, giúp giảm thiểu áp lực thanh toán, đồng thời duy trì khả năng xoay vòng vốn cá nhân.

“Thời hạn thanh toán dài hơn, số tiền thanh toán hàng tháng ít hơn, đồng nghĩa, người mua được giảm tải áp lực tài chính. Về góc độ đầu tư, chính sách cũng mang lại nhiều lợi thế cho người mua nhà, đặc biệt là những nhà đầu tư có nguồn vốn hạn chế”, đại diện An Gia nói.

Một số ưu đãi khác cũng được chủ đầu tư áp dụng như chiết khấu 1% cho khách hàng thân thiết, ưu đãi 45 triệu đồng cho cổ đông AGG cùng các giải thưởng xe Ford Territory, gói nội thất, điện máy cao cấp… dành cho khách đăng ký sản phẩm tại lễ ra mắt.

Khởi động giai đoạn 2

Đại diện An Gia cho biết, lễ ra mắt The Gió Riverside không chỉ là sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án mà còn là cơ hội để công ty giới thiệu những thông tin chính thức đến khách hàng.

“Đa số khách hàng khi tìm hiểu thông tin về The Gió Riverside đều mong muốn sở hữu ngay những sản phẩm tại dự án. Việc “cháy hàng” trong sự kiện ra mắt là điều nằm trong dự kiến của An Gia. Đây cũng bước khởi đầu vô cùng thuận lợi để công ty tiếp tục cung cấp ra thị trường nguồn cung giá trị trong giai đoạn tiếp theo”, đại diện An Gia nói.

Được biết, giai đoạn 2 của dự án dự kiến triển khai từ tháng 5/2025 với nhiều điểm khác biệt từ tiện ích, không gian sống đến những ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng, nhà đầu tư.

Là dự án trọng điểm năm 2025 của An Gia, The Gió Riverside có diện tích khoảng 2,9 ha với quy mô 2 tòa tháp cao 40 tầng. Dự án tọa lạc tại vị trí ngã ba sông Đồng Nai và sông Ngọc, liền kề nút giao Tân Vạn, trục xa lộ Hà Nội, Vành Đai 3…

Dự án được chủ đầu tư đặt nhiều tâm huyết trong việc kiến tạo một khu phức hợp cao cấp tại vị trí ven sông đầy tiềm năng, cùng các tiện ích dịch vụ hiện đại, pháp lý hoàn chỉnh. “Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường thiếu hụt nguồn cung bất động sản ven sông, The Gió Riverside không chỉ tiếp tục phát huy những giá trị khác biệt của thương hiệu An Gia mà còn hứa hẹn kiến tạo nên một “làn gió” mới, một phong cách sống mới tại Đông Sài Gòn”, đại diện An Gia nói.

