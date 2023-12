10 sự kiện nổi bật của Đại học Duy Tân trong năm 2023

Năm 2023 qua đi với rất nhiều những ghi nhận và tín nhiệm từ xã hội đã tạo dựng một học hiệu Đại học (ĐH) Duy Tân trong lòng bạn bè, đồng nghiệp trong nước và quốc tế. Trước thềm năm mới, những kỳ vọng mới tiếp tục được nhen nhóm và truyền trao để thầy và trò ĐH Duy Tân tiếp tục kiên định với những bước đi mang nhiều đổi mới, sáng tạo, tự tin hội nhập và thích ứng ở một thế giới luôn có nhiều đổi thay. Hãy cùng điểm qua 10 sự kiện nổi bật mà ĐH Duy Tân đạt được trong năm 2023 vừa qua.

ĐH Duy Tân thuộc Top 500+ trên Bảng Xếp hạng QS World University Rankings (WUR) 2024

Năm qua, ĐH Duy Tân có mặt trên nhiều bảng xếp hạng thế giới với vị trí cao, cụ thể trong Bảng xếp hạng các Đại học Tốt nhất Thế giới của QS (QS World University Rankings 2024), ĐH Duy Tân đứng vị trí =514 thế giới (tăng từ vị trí 801-1000 thế giới năm 2023). Nhà trường cũng đang nằm trong Top 100+ (vị trí 115 châu Á) và vị trí 24 Đông Nam Á theo QS Asia University Rankings 2024. Bảng xếp hạng Phát triển Bền vững của QS (QS World Sustainability 2024) cũng đã ghi nhận ĐH Duy Tân xếp hạng ở vị trí 455 thế giới, 100 châu Á và số 1 Việt Nam (trong tổng số 8 trường của Việt Nam được xếp hạng). Ở bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2024, ĐH Duy Tân nằm trong Top 600+ đại học Tốt nhất Thế giới.

Lần đầu tiên UNWTO tổ chức Hội thảo về Du lịch ở Việt Nam và tại một trường Đại học

Hội thảo Đào tạo cấp Quản lý Chính sách & Chiến lược Du lịch lần thứ 17 của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO, thuộc Liên hợp quốc) khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã chính thức diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 13 đến 16/11/2023. Đây là một sự kiện quan trọng dành cho các lãnh đạo cấp cao của các Chính phủ, các nhà quản lý công trong lĩnh vực Du lịch, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên UNWTO tổ chức sự kiện quan trọng này tại một trường đại học trên thế giới. Với nhiều đóng góp trong việc đào tạo nguồn nhân lực Du lịch chất lượng cao và là trường đại học duy nhất của Việt Nam đạt kiểm định TedQual của UNWTO cho 2 chương trình đào tạo, ĐH Duy Tân đã được chọn là đơn vị đồng tổ chức cho Hội thảo lần này. 49 đại biểu, bao gồm các lãnh đạo, nhà quản lý, nhà nghiên cứu và chuyên gia đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương như: Afghanistan, Bangladesh, Ấn Độ, Nhật Bản, Iran, Sri Lanka, Nepal, Myanmar, Việt Nam,… đã tham dự hội thảo.

ĐH Duy Tân Ký kết với SAMSUNG và tiếp nhận Lab máy tính Cấu hình cao

Ngày 23/5/2023, Công ty TNHH Samsung Electronic Việt Nam và Đại học (ĐH) Duy Tân cùng Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt Việt Nam đã ký kết hợp tác để triển khai dự án Samsung Innovation Campus (SIC) tại ĐH Duy Tân. Samsung Việt Nam đã tài trợ cho nhà trường một phòng Lab gồm 30 máy tính cấu hình cao để đảm bảo công tác giảng dạy ngay trong năm học 2023-2024 với các khóa học:

- Vạn vật Kết nối (Internet of Things - IoT),

- Trí tuệ Nhân tạo (Artificial Intelligence - AI),

- Dữ liệu Lớn (Big Data), và

- Kỹ năng Lập trình Cơ bản (Coding & Programming).

Quá trình ký kết cùng nhiều hoạt động trao đổi chuyên môn khác đã và đang tạo ra nhiều cơ hội cho sinh viên Duy Tân trong học tập và nghiên cứu. Ngay trong năm 2023, sinh viên ĐH Duy Tân đã giành giải Nhất cùng giải Nhì cuộc thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ của Samsung Việt Nam với hình thức thi đấu Robocon. 25 sinh viên ĐH Duy Tân được tham gia dự án SIC, trong đó có 12 sinh viên được thực tập tại Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Samsung ở Hà Nội. Có 8 sinh viên Duy Tân có thành tích tốt trong khóa học SIC cũng đã được Samsung RD tiếp nhận vào làm việc chính thức.

Bổ nhiệm GS.TS. Mo Chul Min (nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc) giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân

Ngày 21/10/2023, ĐH Duy Tân đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm GS.TS. Mo Chul Min giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025. GS.TS. Mo Chul Min tốt nghiệp Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh tại ĐH SungKyunKwan và Cử nhân ngành Chính sách Công tại ĐH Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), sau đó là Thạc sĩ cùng Tiến sĩ ngành Du lịch & Giải trí tại ĐH Oregon (Hoa Kỳ). GS.TS. Mo Chul Min đã có thời gian đến 35 năm làm việc (kể từ năm 1982 đến 2017) cho Chính phủ Hàn Quốc với rất nhiều vị trí quan trọng mà tiêu biểu là Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, Tổng Thư ký Cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc về Giáo dục, Văn hóa, Thể thao & Du lịch - Nhà Xanh, Đại sứ - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Pháp,… Ấn tượng về sự chân thành, thông minh và chăm chỉ của sinh viên Việt Nam cùng chiến lược phát triển của ĐH Duy Tân, GS.TS. Mo Chul Min đã về công tác tại trường với cương vị là Hiệu trưởng Trường Du lịch (HTi) thuộc ĐH Duy Tân từ năm 2022.

Nhiều nhà khoa học của ĐH Duy Tân trong Top Việt Nam và thế giới

Các nhà khoa học của ĐH Duy Tân đang được ghi nhận với những vị trí xếp hạng rất cao trên các bảng xếp hạng các nhà khoa học Việt Nam và thế giới. Theo Research.com:

- PGS.TS. Bùi Quốc Tính được xếp vị trí thứ 3 Việt Nam và 410 thế giới ở lĩnh vực Kỹ thuật Cơ khí & Hàng không Vũ trụ.

- TS. Anand Nayyar được xếp hạng 2 tại Việt Nam và thứ 9.867 thế giới trong lĩnh vực Khoa học Máy tính.

- TS. Hoàng Nhật Đức có vị trí xếp hạng thứ 3 Việt Nam và 9.960 thế giới trong lĩnh vực Khoa học Máy tính.

- TS. Trần Nguyễn Hải xếp vị trí thứ 2 Việt Nam và thứ 4.687 thế giới ở lĩnh vực Môi trường.

Cũng theo trang web này, ở bảng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking - Các Ngôi sao Khoa học Đang lên của Thế giới 2023 ghi nhận 2 trong 5 nhà khoa học Việt Nam đến từ ĐH Duy Tân là:

- TS. Trần Nguyễn Hải, xếp hạng 603, và

- TS. Hoàng Nhật Đức, xếp hạng 968.

2 nhà khoa học này cũng đã lọt vào Top 10.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới 2023 theo Nhà xuất bản Elsevier với các vị trí: TS. Hoàng Nhật Đức xếp hạng 5.551 và TS. Trần Nguyễn Hải xếp hạng 6.669.

Tạp chí Khoa học của ĐH Duy Tân vào Danh mục SCOPUS (Q2) và ESCI

Tạp chí IJKSS (International Journal of Knowledge and Systems Science - Tạp chí Quốc tế về Khoa học Hệ thống & Tri thức) của ĐH Duy Tân đã được đưa vào danh mục ESCI (Emerging Sources Citation Index- Clarivate) và có chỉ số ảnh hưởng IF=1.0. Ngoài danh mục SCOPUS và Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI), hiện tại, tạp chí IJKSS còn nằm trong danh mục ACM, INSPEC và 11 cơ sở dữ liệu khoa học uy tín khác trên thế giới. Tạp chí IJKSS chính thức được xuất bản lần đầu vào năm 2003 và đến nay, tạp chí IJKSS được đồng tổ chức và quản lý bởi ĐH Duy Tân. Tạp chí IJKSS bao gồm các bài báo thuộc các lĩnh vực Kinh tế, Quản trị, Kỹ thuật, Khoa học Máy tính, Xã hội, Tâm lý, và Triết học. Ngoài Tạp chí IJKSS, ĐH Duy Tân còn có Tạp chí Mạng Công nghiệp & Hệ thống Thông minh (EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems) cũng đã vào danh mục Scopus từ năm 2021 và có Q-rating (Scopus) là Q2.

SV ĐH Duy Tân Vô địch IDEERS châu Á-Thái Bình Dương 2023 và giành 2 Huy chương Vàng SEA Games 32

Sinh viên Duy Tân đã ghi nhiều dấu ấn trên “đấu trường” trí tuệ cũng như ở các giải đấu thể thao trong nước và quốc tế trong năm 2023.

Tiêu biểu ở các “đấu trường” trí tuệ là:

- Giải Nhất cùng Cup Vô địch và giải Ba của sinh viên Duy Tân tại cuộc thi IDEERS châu Á - Thái Bình Dương 2023 diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc) trong 2 ngày 22 và 23/9/2023.

- Giải Nhì (đứng nhì) ở Nhóm thi Chuyên gia (General) tại Cuộc thi An toàn Thông tin ASEAN Cyber Shield 2023 tổ chức tại Jakarta, Indonesia với phần thưởng 10,000 USD.

- Giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo trong Tương lai - VietFuture 2023 do VINASA tổ chức với dự án “Sử dụng vỏ trấu kết hợp với nilon để chế tạo ra vật liệu xây dựng”.

Cuộc thi IDEERS Châu Á - Thái Bình Dương 2023 chứng kiến màn tranh tài đỉnh cao của các đội tuyển đến từ nhiều trường đại học hàng đầu châu Á cho lĩnh vực nghiên cứu động đất trên thế giới như ĐH Kỹ thuật Nanyang (Singapore), ĐH Khoa học & Công nghệ Đài Loan, ĐH Quốc gia Taiwan, ĐH Quốc gia Pusan (Hàn Quốc),... Đây là lần thứ 2 sau 9 năm, sinh viên ĐH Duy Tân lại vô địch tại cuộc thi danh tiếng này.

Ở lĩnh vực thể thao, tại SEA Games 32 trong giai đoạn tháng 5/2023:

- Kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, ĐH Duy Tân đã giành Huy chương Vàng ở nội dung Bơi tiếp sức 4x200m tự do Nam. Sơn cũng giành thêm 1 Huy chương Bạc SEA Games 32 ở nội dung Bơi 1500m tự do Nam.

- Võ sĩ Lê Thị Nhi, sinh viên ngành Văn hóa Du lịch, ĐH Duy Tân đã giành Huy chương Vàng ở nội dung Kickboxing Nữ hạng 50kg.

Đến gần cuối năm, kình ngư Nguyễn Hữu Kim Sơn tiếp tục mang về 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng tại giải Bơi-Lặn Vô địch Quốc gia năm 2023 trong khi Nguyễn Phạm Hoài Yên, sinh viên ngành Quản trị Du lịch & Lữ hành chuẩn PSU, đã giành Huy chương Vàng Nhảy sào Nữ với thành tích 3m80 tại Giải Vô địch Điền kinh Quốc gia năm 2023, từ 24-28/10/2023. Bên cạnh đó, đội tuyển nữ Bóng chuyền ĐH Duy Tân cũng đã xuất sắc giành ngôi vị Á quân tại Giải Bóng chuyền Sinh viên Toàn quốc 2023, và ngay dịp Giáng Sinh 2023, đội tuyển Futsal Nam DTU đã giành Cúp Vô địch toàn quốc danh giá tại Giải VUG Futsal Championship 2023 ở mùa thứ 9.

Thủ khoa của ĐH Duy Tân: 28.26/30 điểm cùng nhiều sinh viên đạt Điểm cao hội tụ về DTU

Năm học 2023-2024 ở ĐH Duy Tân đón rất nhiều các thí sinh điểm cao lựa chọn theo học tại trường. Ngoài Thủ khoa ĐH Duy Tân là H' Mi Sa Kbuôr (Đăk Lăk) đạt 28.26/30 điểm, theo học ngành Quan hệ Công chúng còn có nhiều thí sinh khác như: Lê Thị Phong (Thanh Hóa) đạt 27.9/30 điểm theo học ngành Hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế tiếng Trung; Lê Thị A Na (Thanh Hóa) đạt 27.9/30 điểm theo học ngành Quản trị Sự kiện; Bùi Đình Thắng (Hà Tĩnh) đạt 27.9/30 điểm theo học ngành Quản trị Khách sạn; Nguyễn Thùy Trang (Kon Tum) với 27.52/30 điểm theo học ngành Truyền thông Đa phương tiện;… Trong Lễ Khai giảng năm học mới 2023-2024, ĐH Duy Tân đã trao Học bổng Toàn phần/Bán phần cho các thí sinh đạt điểm cao, miễn giảm học phí với tổng giá trị gần 19 tỷ đồng.

Đưa vào hoạt động Tòa nhà G ở 120 Hoàng Minh Thảo và thêm nhiều phòng chức năng ở Tòa nhà số 3 Quang Trung, Đà Nẵng

ĐH Duy Tân đã chính thức đưa vào hoạt động tòa nhà G đặt tại 120 Hoàng Minh Thảo, Hòa Khánh Nam đồng thời kiện toàn hệ thống các phòng chức năng ở tòa nhà số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Ở cả 2 tòa nhà, nhà trường đã trang bị đầy đủ các phòng học và phòng chức năng với nhiều thiết bị hiện đại để phục vụ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu của ĐH Duy Tân, được nhiều người đánh giá đạt tiêu chuẩn “5 sao”. Riêng ở tòa nhà số 3 Quang Trung, có khai trương thêm 1 thư viện mới, hiện đại và 4 tầng dành riêng cho các hội nghị, hội thảo trong đó có 1 khán phòng lớn và 6 phòng họp chính. Tòa nhà số 3 là nơi đặt trụ sở của Ban Giám hiệu ĐH Duy Tân cùng Trường Du lịch (HTi) và Trường Khoa học Máy tính (SCS), và Tòa Nhà G ở Hòa Khánh Nam là bản doanh mới của Trường Đào tạo Quốc tế (IS) và Xưởng phim Én Bạc (SSS).

Trao quà cho các chiến sĩ Vùng 4 Hải quân cùng nhiều hoạt động khám chữa Răng-Miệng miễn phí

Ngày 19/12/2023, đoàn lãnh đạo cùng các cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐH Duy Tân đã đến thăm và tặng quà cho các chiến sĩ Lữ đoàn 146 đang làm nhiệm vụ ở Vùng 4 Hải quân. Lãnh đạo ĐH Duy Tân đã trực tiếp trao quà cho đại diện 33 điểm đảo trên Quần đảo Trường Sa với tổng giá trị quà tặng là 163.922.400đ, đồng thời trao tặng 5 máy tính bàn cho Phòng Chính trị (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân) và 20 máy tính bàn cho Lữ đoàn 146.

Trong năm 2023, cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐH Duy Tân cũng đã tham gia nhiều hoạt động đi đến vùng sâu vùng xa để khám chữa răng miệng miễn phí cho đồng bào những nơi còn nhiều khó khăn hay các dân tộc thiểu số cũng như cho các em nhỏ tại một số trường mẫu giáo. Bên cạnh đó, trường tiếp tục triển khai hoạt động thường niên Hiến máu nhân đạo với 2-3 lần/năm. Toàn bộ các đơn vị máu được Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận để cứu chữa người bệnh, đồng thời cung cấp máu cho các bệnh viện tuyến dưới từ Quảng Bình tới Quảng Nam.