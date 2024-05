10 kho báu tuyệt đẹp có niên đại hàng thế kỷ được khai quật

TPO - Trong hàng ngàn năm, con người đã chôn cất những kho báu. Chúng đã được giấu kín vì nhiều lý do như là vật tế lễ tôn giáo cho các vị thần hoặc bảo vệ an toàn khỏi sự tấn công của quân đội.

Dưới đây là 10 kho báu được tìm thấy bởi những người sử dụng máy dò kim loại. Trong hầu hết các trường hợp, những khám phá được thực hiện bởi những người nghiệp dư.

Kho báu Baddow

Kho báu Baddow được một máy dò kim loại tìm thấy gần làng Great Baddow, Anh, vào năm 2020. Nó bao gồm 933 đồng xu, hầu hết được làm bằng vàng và có niên đại khoảng 2.100 năm, trước khi người La Mã chinh phục nước Anh.

Kho báu còn có một vòng hợp kim đồng, các mảnh thủy tinh màu đỏ và các mảnh hợp kim đồng. Các nghiên cứu sơ bộ về đồng xu cho thấy nhiều đồng xu được sản xuất ở vùng Bắc Thames trong khoảng thời gian từ 60 đến 20 trước Công nguyên.

Kho báu Snettisham

Kho báu Snettisham, được đặt theo tên của ngôi làng Snettisham trên bờ biển phía đông nước Anh, nơi nó được tìm thấy. Kho báu có một lịch sử bất thường. Nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1948 và bao gồm hàng trăm hiện vật, bao gồm các thỏi, đồng xu và mô-men xoắn. Nó được cho là đã được khai quật hoàn toàn vào năm 1990. Tuy nhiên, từ năm 2000 đến năm 2010, các nhà dò tìm kim loại đã tìm thấy nhiều tàn tích khác của kho báu, bao gồm 20 mô-men xoắn bằng vàng và bạc.

Kho báu Antsy

Kho báu Antsy" được đặt theo tên ngôi làng Antsy, Anh, nơi nó được một thợ dò kim loại tìm thấy trên một cánh đồng trồng trọt. Nó chứa 234 đồng bạc, đồng xu mới nhất có niên đại dưới triều đại của Charles I (1625-1649). Trong thời gian ông cai trị, đã xảy ra một cuộc nội chiến ở Anh giữa những người ủng hộ nhà vua và những người ủng hộ Nghị viện. Cuối cùng, lực lượng Nghị viện - do Oliver Cromwell lãnh đạo - đã chiến thắng, và kho báu dường như đã bị chôn vùi vào khoảng thời gian này, có thể với hy vọng rằng nó sẽ được lấy lại sau này.

Kho báu Hallaton

Một chuyên gia dò kim loại đã tìm thấy kho báu Hallaton gần làng Hallaton, Anh vào năm 2000. Nó chứa khoảng 2.500 đồng xu, một chiếc mũ sắt mạ bạc của kỵ binh, phần còn lại của những chiếc trâm cài và nhiều xương động vật. Các hiện vật có niên đại khoảng 2.000 năm, kể từ khi người La Mã chiếm đóng nước Anh. Kho báu có thể đã được chôn cất vì lý do tôn giáo, có thể liên quan đến việc tiếp quản.

Kho báu ở thung lũng Bourne

Được phát hiện bởi các nhà dò kim loại vào năm 2018 tại Thung lũng Bourne, gần thành phố Salisbury, kho tích trữ ở Thung lũng Bourne có hơn 1.800 đồng xu La Mã, tất cả được tìm thấy bên trong một chiếc lọ đựng đồ màu xám của La Mã. Những đồng xu này có niên đại từ giữa đến cuối thế kỷ thứ ba sau Công nguyên. Hầu hết chúng được các học giả hiện đại gọi là "tỏa xạ", được đặt tên theo kiểu vương miện mà các hoàng đế La Mã đội được mô tả trên đồng xu. Những đồng xu trước đó trong kho tích trữ này được làm bằng bạc, trong khi những đồng xu sau được làm bằng đồng - một dấu hiệu cho thấy tiền tệ trong khu vực đang mất giá trị.

Kho báu khổng lồ của người Viking

Năm 1999, các chuyên gia dò kim loại đã phát hiện ra một kho báu khổng lồ của người Viking trên đảo Gotland của Thụy Điển. Nó được khai quật trong quá trình quay một bộ phim tài liệu. Được đặt tên là kho tích trữ Spillings theo tên trang trại nơi nó được tìm thấy, nó chứa khoảng 67 kg đồ vật bằng bạc và 20 kg đồ vật bằng đồng. Những vật phẩm này bao gồm nhẫn, vòng tay, vòng tay, thỏi và một số lượng lớn tiền xu. Kho báu này có niên đại khoảng 1.100 năm, khi người Viking phát triển mạnh mẽ trong khu vực. Không rõ tại sao kho báu lại bị chôn vùi.

Kho báu thung lũng Pewsey

Được phát hiện vào năm 2020 bởi một máy dò kim loại ở Vale of Pewsey, cách London khoảng 113 km về phía tây, kho báu ở Vale of Pewsey bao gồm khoảng 160 đồng xu có niên đại khoảng 1.600 năm. Nhiều đồng tiền có niên đại từ thời hoàng đế La Mã Theodosius I (379 đến 395 sau Công nguyên), một số ít có từ thời người kế vị ông, Honorius. Vào thời điểm này, Đế chế La Mã đang suy tàn và sẽ bỏ rơi nước Anh vào năm 410. Không rõ tại sao kho báu này lại bị chôn vùi, nhưng nó có thể liên quan đến tình hình an ninh ở Anh khi Đế chế La Mã rời đảo.

Kho báu tàu thiếc

Từ "kho báu" có thể gợi lên hình ảnh của một lượng lớn tiền xu và đồ trang sức làm bằng kim loại quý. Tuy nhiên, một số kho báu bao gồm các mặt hàng khiêm tốn hơn nhiều. Chẳng hạn, các nhà dò tìm kim loại tìm thấy kho báu vào năm 2022 gần Euston Estate ở Suffolk, Anh. Nó chỉ bao gồm 13 tàu thiếc có niên đại khoảng 1.700 năm, khi người La Mã kiểm soát nước Anh. Tại sao kho báu này được chôn cất vẫn chưa rõ ràng, nhưng có thể ai đó muốn cúng dường tôn giáo và thực hiện việc đó với phương tiện khiêm tốn mà họ có, có lẽ sau khi có một bữa tiệc.

Kho tiền vàng ở Israel

Sau khi nhận được báo cáo từ những người thợ lặn về những đồng xu gần thành phố cổ Caesarea, các nhà khảo cổ học từ Cơ quan Cổ vật Israel đã sử dụng máy dò kim loại để giúp khảo sát khu vực. Cuối cùng, họ đã tìm thấy một kho chứa gần 2.000 đồng tiền vàng trong tình trạng đúc sẵn. Những đồng xu, có lẽ là từ một vụ đắm tàu, có niên đại khoảng 1.000 năm, khi Fatimid Caliphate kiểm soát khu vực.

Kho báu Staffordshire

Kho báu Staffordshire được phát hiện bởi một máy dò kim loại gần Lichfield ở Staffordshire, Anh vào năm 2009. Kho báu này có niên đại từ thế kỷ thứ bảy, là bộ sưu tập đồ kim loại vàng và bạc Anglo-Saxon lớn nhất từng được tìm thấy. - Bảo tàng Trent. Phần lớn kho tích trữ bao gồm vũ khí và áo giáp, bao gồm cả một chiếc mũ bảo hiểm được trang trí công phu có thể đã được một vị vua hoặc quan chức cấp cao khác đội. Nhiều vật phẩm được tìm thấy trong kho tích trữ đã bị cong hoặc vênh và có thể chúng đã bị ai đó dùng lực kéo ra. Kho báu có thể đã được chôn cất như một món quà dâng lên các vị thần.

