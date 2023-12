10 dấu ấn của tuổi trẻ toàn quân năm 2023

TPO - Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) cho biết, năm 2023, công tác TNQĐ đã hoàn thành tốt chương trình, nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Điều này được minh chứng qua 10 hoạt động tiêu biểu của tuổi trẻ toàn quân.

Rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo

Năm 2023, 100% cơ sở Đoàn đã tổ chức phát động phong trào “TNQĐ rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, với các mục tiêu: một tập trung, hai xung kích, ba sáng tạo.

Trong đó, 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng; trong sáng, mẫu mực về đạo đức, lối sống; chấp nhận gian khổ, hi sinh, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện 100% đạt yêu cầu, có trên 85% khá, giỏi; không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; 100% tổ chức Đoàn đăng ký và phấn đấu có công trình tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) cấp toàn quân; phối hợp tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; 100% cán bộ Đoàn sử dụng thành thạo phương tiện kỹ thuật phục vụ cho học tập, làm việc, giao tiếp, truyền thông trên nền tảng số…

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết

Đại hội Đoàn toàn quốc

Thực hiện Nghị quyết và cụ thể hóa phân bổ chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, toàn quân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu học tập Nghị quyết với nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục.

Nổi bật như tổ chức 18.200 buổi học tập trung, 9.350 buổi tọa đàm, diễn đàn; 5.674 buổi sinh hoạt chuyên đề; triển khai các công trình nghiên cứu khoa học gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu, học tập bằng hình thức thi viết, kết quả có 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá, giỏi. 100% các đơn vị hoàn thành việc học tập Nghị quyết đúng kế hoạch của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn và hướng dẫn của Ban TNQĐ.

Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình

quân dân

Đây là chương trình Tết quân dân đặc sắc của tuổi trẻ Quân đội được tổ chức tại hơn 350 điểm trên cả nước. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình góp phần đem đến một mùa xuân ấm áp tình quân dân, với nhiều nội dung phong phú.

Trong chương trình, diễn ra nhiều hoạt động như lễ hội “Bánh chưng xanh” kết hợp tuyên truyền, giáo dục về truyền thống văn hóa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian; tu sửa, thăm viếng gần 2.000 nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên địa bàn đóng quân; tặng 68.500 bánh chưng, bánh tét, 20 “Ngôi nhà 100 đồng”; trao hơn 19.000 suất quà, 260 sổ tiết kiệm, 420 học bổng và 250 xe đạp cho các đối tượng chính sách, học sinh vượt khó, học giỏi; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 20.000 người... với tổng trị giá hơn 35 tỷ đồng.

Vinh danh Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân

Năm 2023, chương trình Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân tiếp tục được Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức, với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Trong số 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân, có hai cá nhân được bình chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là Thượng úy Lê Hảo (Quân khu 7) và Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Như Thành (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội); Thượng úy Vũ Trung Kiên (Quân chủng Hải quân) được bình chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

Tôn vinh các nhà khoa học trẻ áo lính

Năm 2023 tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét về sự phát triển của phong trào Sáng tạo trẻ và hoạt động Giải thưởng TTST trong Quân đội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự và phát biểu tại Lễ tổng kết, trao Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 23.

Giải thưởng TTST cấp toàn quân lần này có 616 công trình của 43 cơ quan, đơn vị tham gia, tăng 65 công trình so với năm trước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị tặng Chứng nhận cho 321 công trình đoạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích; T.Ư Đoàn tặng Huy hiệu TTST cho tác giả, nhóm tác giả có công trình đoạt giải nhất. Chủ nhiệm các công trình giành giải ba trở lên được xem xét, đề nghị thăng quân hàm, nâng lương bảo lưu thành tích trước thời hạn, xét nguyện vọng khi tốt nghiệp.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè

Với phương châm “Rộng khắp - an toàn - hiệu quả - bền vững”, chiến dịch tập trung vào các hoạt động: Xung kích hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền cho ĐVTN về nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, giải pháp xây dựng tổ chức lực lượng, kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng; hỗ trợ các cơ sở kinh doanh, tiểu thương gắn mã QR, thanh toán không dùng tiền mặt và các hoạt động an sinh xã hội...

Chiến dịch đã thu hút trên 860 nghìn lượt cán bộ, ĐVTN trong và ngoài Quân đội tham gia; 60.000 lượt ĐVTN và người dân được tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Luật giao thông đường bộ, nâng cao năng lực chuyển đổi số; đăng tải 856 tin, bài, hình ảnh tuyên truyền về kết quả chiến dịch; tặng 10.000 suất quà cho các đối tượng chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; trao tặng 30 “Ngôi nhà 100 đồng”.

Nằm trong chiến dịch, chương trình “Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương” được tổ chức sôi nổi, rộng khắp với các hoạt động: Khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn người; trao tặng trên 4.000 phần quà, 10.000 cờ Tổ quốc, hàng chục nghìn tấn lương thực, thực phẩm cho các đối tượng chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng 280 xe đạp cho học sinh nghèo… với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng.

Chương trình “Tri ân tháng 7”

Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, toàn quân đã tổ chức hơn 4.000 buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên, gặp mặt nhân chứng lịch sử với chủ đề “Theo dấu chân những người anh hùng”, “Tri ân những người con trung hiếu” và chương trình “Nhắn tin tri ân Liệt sĩ”.

Tham gia củng cố, tu sửa, vệ sinh, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn đóng quân; thăm và tặng hàng chục nghìn suất quà, học bổng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm nghìn người thuộc đối tượng chính sách, các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi; trao tặng 15 “Ngôi nhà 100 đồng”, với tổng trị giá gần 20 tỷ đồng. Trong đó, điểm nhấn là lễ thắp nến tri ân và giao lưu nghệ thuật “Tiếng gọi non sông - Khát vọng cống hiến” được tổ chức quy mô cấp toàn quân tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ.

Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật

Năm 2023, các đơn vị trong toàn quân đã tổ chức thành công các cuộc thi về pháp luật và đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp toàn quốc. Tiêu biểu như cuộc thi tìm hiểu “Thanh niên Quân đội thượng tôn pháp luật”, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN trong toàn quân tham gia với gần 290 nghìn bài dự thi; cấp trực thuộc Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng có 2.981 bài thi; cấp toàn quân có 431 bài thi.

Đồng thời, tổ chức và tham gia cuộc thi tiểu phẩm “Tuổi trẻ Việt Nam xung kích, sáng tạo vận động nhân dân chấp hành pháp luật” với 6.268 tác phẩm dự thi. Ở cấp toàn quốc, cơ quan thường trực đã tiếp nhận 746 tiểu phẩm dự thi, trong đó có 345 tiểu phẩm của Quân đội và 401 tiểu phẩm của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc.

Cùng với đó, tại vòng chung kết Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, đội tuyển TNQĐ đã xuất sắc giành giải nhất. Trong cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII cấp toàn quốc, đội tuyển TNQĐ giành giải khuyến khích.

Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa

giao thông”

Ở cấp toàn quân, ngày hội được Ban TNQĐ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tại hai tỉnh Thái Nguyên và Nghệ An. Hưởng ứng năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, cán bộ, ĐVTN các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội tham gia ngày hội đã bày tỏ quyết tâm cao thực hiện tốt cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; xây dựng văn hóa giao thông văn minh, lịch sự, an toàn; với tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo. Trong ngày hội, đã diễn ra hoạt động tuần hành tuyên truyền về văn hóa giao thông, hướng dẫn thực hành lái xe an toàn và hội thi “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”.

Tham mưu ban hành các thông tư quan trọng

Theo đó, Ban TNQĐ và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tiến hành khảo sát việc thực hiện và những vướng mắc, hiệu quả thực tiễn các Thông tư, Quyết định của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị về quy chế tổ chức, hoạt động Giải thưởng TTST (Thông tư số 164/2018/TT-BQP) và quy chế bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân (Quyết định số 294/QĐ-CT). Trên cơ sở tổng hợp những ý kiến đóng góp thiết thực Ban TNQĐ đã tham mưu với thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị ban hành các thông tư mới phù hợp hơn.