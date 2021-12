Trường Đại học Buôn Ma Thuột giành 3 giải sáng tạo ngành Y

Tại lễ bế mạc và trao giải Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX, Trường đại học Buôn Ma Thuột giành một giải xuất sắc, một giải nhất và một giải khuyến khích. Báo cáo viên xuất sắc của trường được Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo.

Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ XX do Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì được tổ chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Hội nghị có sự tham gia tranh tài của 315 đề tài báo cáo khoa học và video kỹ thuật của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học và các y bác sĩ trẻ của 39 đơn vị trong toàn quốc, cùng với 26 báo cáo khoa học, video kỹ thuật bằng tiếng Anh.

Tại Hội nghị này, Trường Đại học Buôn Ma Thuột (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) có 3 đề tài khoa học do cán bộ giảng viên và sinh viên y khoa tham gia báo cáo. Sáng kiến cải tiến của nhóm sinh viên y khoa về “Mô hình học liệu trong Bộ môn giải phẫu” đã vinh dự là 1 trong 26 báo cáo xuất sắc nhất tại hội nghị. Báo cáo viên Đỗ Minh Tuấn được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo; đề tài “Tiêu chảy cấp do nhiễm Norovirus tại bệnh viện Nhi đồng 1” giải nhất do báo cáo viên Bùi Thị Mai Linh giảng viên khoa y trình bày; giải khuyến khích dành cho báo cáo viên Đặng Thy Nhi sinh viên năm thứ 4 ngành y khoa với đề tài “Thực trạng về tình hình bệnh tật của người dân 60 tuổi trở lên tại 2 xã: Ia Rvê và Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk năm 2019”.

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 25-27/11/2021), Ban Tổ chức trao 26 giải xuất sắc; 29 giải Nhất; 58 giải Nhì; 58 giải Ba; 139 giải Khuyến khích. Đồng thời T.Ư Đoàn tặng Bằng khen cho 8 tập thể Đoàn Thanh niên của các đơn vị có thành tích xuất sắc; 22 Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả dưới 35 tuổi đạt giải xuất sắc tại Hội nghị và 23 Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 23 thầy, cô của 10 đơn vị có nhiều thành tích.

Phát biểu tại lễ bế mạc, GS, TS Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia nhấn mạnh, chúng ta trải qua gần 2 năm đương đầu với đại dịch COVID-19 với nhiều khó khăn và thử thách. Trong đại dịch đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà khoa học đóng góp nghiên cứu của mình cho công tác phòng chống dịch, tự nguyện đi vào những vùng tâm dịch để tham gia công tác phòng chống dịch nhưng cũng không quên nghiên cứu khoa học. Bộ Y tế đánh giá cao sự cố gắng của các nhà khoa học trẻ. Bộ trưởng chúc mừng thành công tốt đẹp của Hội nghị, gửi lời cảm ơn tới hội đồng giám khảo, các nhà khoa học đã luôn quan tâm dìu dắt tâm huyết với thế hệ đàn em.

Hội nghị là cơ hội để các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên ngành y trao đổi kinh nghiệm, những phát hiện mới, phương pháp mới trong chuyên môn. Những đề tài, kỹ thuật được đánh giá trong Hội nghị sẽ là cơ sở giúp các y, bác sĩ, các nhà khoa học phát triển và áp dụng vào thực tiễn, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân cũng như phát triển của ngành y học Việt Nam.