'Yêu râu xanh' hiếp dâm con riêng của vợ hờ bị bắt sau 12 năm lẩn trốn

TPO - Sau khi dùng vũ lực khống chế, đưa con riêng của vợ vào khu vực nghĩa trang rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, Nhíp bỏ khỏi nơi cư trú. 12 năm sau, đối tượng bị Công an huyện Ia Pa, Gia Lai bắt giữ.

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa (Gia Lai) đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nay Nhíp (SN 1974, trú xã Kim Tân, huyện Ia Pa) về hành vi “Hiếp dâm”.

Theo thông tin ban đầu, ngày 31/1/2012, bà Đ (trú xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) đến Công an huyện Ia Pa tố cáo hành vi hiếp dâm của Nhíp (chồng của bà Đ) đối với cháu R (SN 1998, là con riêng của bà Đ). Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa đã xác minh, khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, đối tượng Nay Nhíp đã bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/12, Công an huyện Ia Pa phát hiện Nhíp có mặt tại địa phương nên đã áp giải lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, ban đầu Nhíp ngoan cố, quanh co chối tội nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Theo lời khai của Nhíp, khoảng 19h ngày 18/1/2012, Nhíp chở cháu R đi ngang qua nghĩa trang thuộc thôn Plei Toan (xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) thì xe bị hư nên dừng lại. Lúc này, Nhíp nảy sinh thú tính với cháu R nên đã dùng vũ lực khống chế rồi đưa cháu vào khu vực nghĩa trang thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn dục vọng, sợ hành vi bị bại lộ nên Nhíp đã bỏ đi khỏi nơi cư trú và thay đổi tên tuổi để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.