Xuyên đêm nối thành công bàn tay đứt lìa cho nam thanh niên 18 tuổi

Ngày 2/6, Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An cho biết, đơn vị vừa nối thành công bàn tay của nam thanh niên bị đứt lìa do tai nạn.

Cách đây hơn 1 tuần, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chấn thương – Chỉnh hình Nghệ An tiếp nhận bệnh nhận L.T.T (18 tuổi, trú huyện Tương Dương, Nghệ An) nhập viện với vết thương đứt lìa ngang cổ tay trái do tai nạn, bệnh nhân đã được sơ cứu ở bệnh viện huyện.

Bệnh nhân vào viện 6 giờ sau khi sự việc xảy ra. Thời gian xảy ra tai nạn gây đứt lìa đã khá lâu, các bác sĩ xác định mỗi phút qua đi, cơ hội phục hồi bàn tay bệnh nhân sẽ rút ngắn lại.

Các bác sĩ nhanh chóng thực hiện các xét nghiệm cần thiết và hội chẩn liên khoa và quyết định tiến hành phẫu thuật vi phẫu cấp cứu nối lại cổ tay đứt rời cho người bệnh.

Ca phẫu thuật với diễn biến phức tạp, các bác sĩ đã phải rất tỉ mỉ nối mạch máu, gân, cơ và chạy đua với thời gian để “cứu sống” bàn tay của bệnh nhân. Ca mổ kết thúc vào lúc 2h sáng, đây cũng là lúc bàn tay bệnh nhân trở nên hồng ấm.

Quá trình hồi sức và chăm sóc hậu phẫu cho bệnh nhân được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng phác đồ. Bốn ngày sau phẫu thuật, bàn tay đứt rời đã thực sự được “hồi sinh” trên cổ tay tưởng như tàn phế của anh T.

Hiện tại, tay của anh T. đã hồng ấm trở lại và có thể tập vận động. Anh T. vẫn đang được tiếp tục theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại khoa. Trong thời gian tới anh T. còn phải trải qua quá trình luyện tập phục hồi chức năng để có thể vận động lại được gần như xưa.

Bác sĩ CKI. Nguyễn Duy Quyết, Trưởng khoa Chi Trên cho biết: “Việc khâu nối lại mạch máu, các dây thần kinh cho bệnh nhân là thao tác khó, ngoài yêu cầu sự khéo léo, tập trung cao độ, ca mổ cũng cần rút ngắn thời gian để tái cấp máu cho bàn tay đứt rời sớm nhất có thể”.