Xung đột Nga - Ukraine ngày 31/10: Nga nói Ukraine tấn công cảng Berdyansk

TPO - Lực lượng vũ trang Ukraine bị cáo buộc tấn công cảng Berdyansk (tỉnh Zaporozhie) bằng máy bay không người lái cảm tử, theo tuyên bố của chính quyền thành phố trên Telegram.

"Sáng nay, Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công vào cảng Berdyansk, sử dụng vũ khí được cho là máy bay không người lái cảm tử. Hệ thống phòng không đã được kích hoạt. Tất cả các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường", trích tuyên bố.

Các nhà trẻ, trường học và các cơ sở xã hội khác ở gần cảng Berdyansk sẽ tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Nga giành thêm một khu định cư ở vùng Kharkiv

Lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Kruhliakivka, gần thị trấn Kupiansk ở vùng Kharkiv, đông bắc Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Quân đội Ukraine không xác nhận thông tin này. Nhưng các quan chức thừa nhận, giao tranh quyết liệt đang diễn ra trong khu vực và thành phố Kupiansk đang bị Nga pháo kích.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine liệt kê Kruhliakivka là một trong chín "điểm nóng", với 15 cuộc tấn công của Nga đã bị đẩy lùi trong ngày qua và chín cuộc giao tranh vẫn đang diễn ra.

Kupiansk, một nút giao thông đường sắt và trung tâm hậu cần quan trọng, đã nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng Nga trong những tuần đầu tiên sau khi xung đột bùng phát hồi tháng 2/2022. Lực lượng Ukraine đã giành lại thị trấn này trong một cuộc tấn công chớp nhoáng vào tháng 9 cùng năm.

Ngoài Kupiansk, mục tiêu quan trọng thứ hai của lực lượng Nga là Pokrovsk, một trung tâm hậu cần khác xa hơn về phía nam ở Donetsk.

Quân đội Nga hôm 29/10 cho biết đã giành được thị trấn Selydove, một bước đệm trên con đường tiến về Pokrovsk. Các quan chức Ukraine vẫn chưa thừa nhận mất thị trấn này.

"Việc giành được Kruhliakivka sẽ giúp chúng ta chặn một trong những tuyến tiếp tế quan trọng nhất của đối phương. Họ sẽ không còn có thể tiếp cận bờ phải của Sông Oskol nữa. Quân đội Nga đang tiếp tục cuộc tấn công. Từng chút một, chúng tôi đang tiến gần đến Kupiansk. Những nỗ lực bền bỉ và không ngừng nghỉ của quân nhân Nga đã mang lại kết quả", Vitaly Ganchev - quan chức do Nga chỉ định ở Kharkiv - viết trên Telegram.

Ukraine xác nhận kêu gọi Mỹ viện trợ tên lửa Tomahawk

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận đã yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, đồng thời bày tỏ sự không hài lòng khi Nhà Trắng tiết lộ "bí mật" cho giới truyền thông Mỹ, theo Politico.

Bình luận về các bài báo gần đây của giới truyền thông cho rằng Ukraine đã yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk như một phần trong "kế hoạch chiến thắng", Tổng thống Zelensky ngày 30/10 nói rằng đây là thông tin bí mật giữa Ukraine và Nhà Trắng.

"Truyền thông đưa tin Ukraine đề nghị cung cấp tên lửa Tomahawk. Nhưng đó là thông tin mật giữa Ukraine và Nhà Trắng", ông Volodymyr Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ không hài lòng khi thông tin về yêu cầu cung cấp tên lửa Tomahawk được tiết lộ cho giới truyền thông Mỹ.

"Chúng ta nên hiểu những thông điệp này như thế nào? Vậy, điều đó có nghĩa là giữa các đối tác không có gì là bí mật?", tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 29/10, the New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Tổng thống Zelensky đã đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk, có tầm bắn vượt xa nhiều loại vũ khí do phương Tây cung cấp trước đây. Theo nguồn tin, vũ khí này sẽ trở thành một phần quan trọng của "gói răn đe phi hạt nhân" trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine.

Ấn phẩm viết, đề nghị này của Ukraine là "hoàn toàn không khả thi" đồng thời lưu ý thêm rằng Kiev đã không thuyết phục được các quan chức phương Tây tại sao họ cần Tomahawk. Ngoài ra, số lượng mục tiêu của Ukraine ở Nga cũng được cho là vượt xa số lượng vũ khí mà Mỹ có thể cung cấp.

Nga bác tin đàm phán 'dừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng' với Ukraine

Điện Kremlin bác bỏ thông tin cho rằng Nga và Ukraine đang đàm phán về việc dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.

Trả lời phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov được yêu cầu bình luận về một bài báo của Financial Times (FT), trong đó cho biết Mátxcơva và Kiev đang "thảo luận sơ bộ" về vấn đề này. FT lưu ý, rằng Ukraine "đang tìm cách nối lại các cuộc đàm phán do Qatar làm trung gian, vốn đã gần đạt được thỏa thuận vào tháng 8 trước khi bị trật bánh bởi cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga".

Tờ báo cũng cho biết, bất kỳ bước đột phá nào về việc dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng sẽ "đánh dấu sự xuống thang đáng kể nhất" trong cuộc xung đột đến thời điểm hiện tại.

Bài báo nói thêm, trích dẫn một quan chức cấp cao của Ukraine, rằng hai bên đã giảm tần suất các cuộc tấn công "như một phần của thỏa thuận mà các cơ quan tình báo của họ đã đạt được".

Tuy nhiên, thông tin này đã bị ông Peskov bác bỏ. Người phát ngôn nói rằng: "Ngày nay có rất nhiều câu chuyện bịa đặt không liên quan gì đến thực tế. Ngay cả những ấn phẩm uy tín nhất cũng không ngại đưa ra thông tin gây hiểu lầm kiểu này".

Ông Peskov nhắc lại, xung đột chỉ có thể kết thúc sau khi Ukraine rút quân khỏi khỏi lãnh thổ Nga, bao gồm các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye. Người phát ngôn Điện Kremlin ám chỉ đến sáng kiến hòa bình do Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra vào tháng 6. Thời điểm đó, ông Putin cho biết, Mátxcơva sẽ ngay lập tức ngừng bắn và bắt đầu đàm phán nếu Kiev bắt đầu rút quân khỏi các khu vực trên, và tái cam kết trung lập.

Cũng theo ông Peskov, không có cuộc đàm phán nào với Ukraine có thể diễn ra trừ khi Kiev từ bỏ các nỗ lực gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và rút quân khỏi lãnh thổ Nga.

“Những điều kiện cơ bản cho các cuộc đàm phán nằm trong sáng kiến hòa bình của tổng thống,” ông Peskov nhắc lại.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cho biết hồi tháng 9, rằng Mátxcơva đã nhận được yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ về việc đình chỉ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông tuyên bố rằng mặc dù Nga vẫn sẵn sàng xem xét một thỏa thuận tiềm năng, nhưng phía Ukraine đã từ chối ý tưởng này. Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh "hiện không có cuộc đàm phán nào với Ukraine về an ninh của các cơ sở hạ tầng quan trọng".

Đầu tháng 10, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine đã nêu ý tưởng đình chỉ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, cho rằng "điều này có thể dẫn đến kết thúc giai đoạn nóng nhất của cuộc xung đột".

Ukraine đang chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn, khi các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy nhiệt điện đã làm giảm gần một nửa sản lượng điện của nước này. Hiện, Ukraine phụ thuộc phần lớn vào các nhà máy điện hạt nhân và nhập khẩu năng lượng từ các nước châu Âu.

Nhà lãnh đạo Ukraine phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc tìm kiếm một thỏa thuận cho cuộc xung đột. Vì ông Donald Trump - người tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột ngay trong ngày đầu tiên - có thể trở lại Nhà Trắng nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng tới.

Minh Hạnh