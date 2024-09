Xung đột Nga - Ukraine ngày 30/9: Máy bay không người lái Nga dồn dập nhắm vào Kiev

TPO - Quân đội Nga đã triển khai nhiều nhóm máy bay không người lái nhắm vào thủ đô Kiev của Ukraine sáng sớm 30/9.

Các nhân chứng của Reuters đã nghe thấy nhiều tiếng nổ vang lên ở Kiev, dường như là âm thanh của hệ thống phòng không được kích hoạt để bắn hạ các mục tiêu.

Ông Serhiy Popko - người đứng đầu cơ quan quân sự Kiev - cho biết, tất cả các máy bay không người lái mà Nga triển khai nhằm vào Kiev đều đã bị hệ thống phòng không bắn hạ hoặc vô hiệu hóa bằng phương tiện tác chiến điện tử.

Thông tin cụ thể về quy mô của cuộc tấn công chưa được công bố. Nhưng theo dữ liệu sơ bộ, vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại.

Cảnh báo không kích đã được kích hoạt, kéo dài hơn năm giờ ở Kiev và vùng lân cận, cũng như toàn bộ miền Đông Ukraine.

Cùng ngày, ông Vitali Kim - người đứng đầu cơ quan quân sự tỉnh Mykolaiv - cho biết, một vụ cháy lớn đã bùng phát tại một cơ sở quan trọng ở quận Bashtanka sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường. Chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại.

Trong khi đó tại tỉnh Sumy, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ tám máy bay không người lái tấn công của Nga.

Quân đội Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Nga đã tiến hành nhiều cuộc không kích vào Kiev và Ukraine trong suốt tháng 9, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và giao thông của nước này.

Nga mất năm xe tăng trong một ngày

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 30/9 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga mất tổng cộng 27 hệ thống pháo binh, 27 xe chiến đấu bọc thép, năm xe tăng, một hệ thống phòng không, 38 máy bay không người lái...

Quân đội Nga giành thêm một khu định cư ở Lugansk

Cụm quân phía tây Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Makeevka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 29/9.

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, ở Makeevka và những khu vực khác mà cụm quân phía tây đang hoạt động, quân đội Ukraine đã mất tới 450 binh sĩ trong 24 giờ qua.

Lực lượng Nga cũng đã phá hủy nhiều thiết bị quân sự trong chiến dịch này, bao gồm một khẩu pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, một khẩu lựu pháo M198 do Mỹ sản xuất và một khẩu lựu pháo FH-70 do Anh sản xuất.

Ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, cũng có một thành phố tên là Makeevka. Thành phố này thường xuyên bị lực lượng Ukraine pháo kích trong suốt cuộc xung đột.

Tổng số thương vong của Ukraine trong 24 giờ qua đã vượt quá 1.500 người trên toàn bộ chiến tuyến, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Theo bộ này, lực lượng không quân, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh của Nga đã phá hủy "hai cơ sở hạ tầng dầu mỏ", một trung tâm tình báo kỹ thuật vô tuyến, cùng nhiều mục tiêu khác của Ukraine.

Trong những tháng gần đây, lực lượng Nga đã liên tục tiến quân ở Donbass và giành quyền kiểm soát nhiều địa điểm. Đáng chú ý, quân đội Nga đang tiếp tục tiến gần hơn thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Ukraine.

Ảnh vệ tinh tiết lộ kho vũ khí của quân đội Nga ở Volgograd còn nguyên vẹn

Rạng sáng ngày 29/9, các lực lượng Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công một kho đạn dược ở Kotluban, tỉnh Volgograd của Nga bằng 120 máy bay không người lái.

Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 30/9 đã xác nhận về cuộc tấn công và cho biết vụ tập kích đã được Lực lượng tác chiến đặc biệt, Cơ quan Tình báo của Bộ Quốc phòng và Cơ quan an ninh Ukraine thực hiện.

Theo bộ này, cơ sở quân sự của Nga được bảo vệ nghiêm ngặt bằng hệ thống tác chiến điện tử và phòng không, tuy nhiên, các đơn vị Ukraine đã hoàn thành nhiệm vụ. Các vụ nổ và đám cháy lớn đã được ghi nhận tại khu vực.

Tuy nhiên, hình ảnh vệ tinh do Radio Liberty vừa công bố cho thấy, một đám cháy đã bùng phát gần kho vũ khí của Nga và ngọn lửa không lan sang kho đạn.

Hiện, giới chức Nga và Ukraine vẫn chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, ngày 29/9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 125 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Trong đó, 67 UAV đã bị đánh chặn ở Volgograd, 17 UAV bị đánh chặn ở Belgorod, 17 UAV ở Voronezh, 18 UAV ở Rostov, một UAV ở mỗi tỉnh Bryansk, Kursk và Krasnodar, ba UAV trên Biển Azov.

Minh Hạnh