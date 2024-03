Xung đột Nga - Ukraine ngày 26/3: Quân đội Nga chọc thủng phòng tuyến của Ukraine ở Zaporozhye

TPO - Ông Vladimir Rogov - lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia, cho biết lực lượng Nga đã xuyên thủng hàng phòng ngự của quân đội Ukraine ở phía tây bắc Verbovoye (trong khu vực Zaporozhye) và tiến thêm 2 km.

"Quân đội Nga đã giành được thêm ít nhất năm cứ điểm. Đối phương đã phải chịu thiệt hại nặng nề về nhân lực", ông Rogov nói. "Đây không phải là thành công duy nhất của quân đội Nga trên hướng Zaporozhye. Chúng ta cũng đã đạt được một số thành công ở phía tây bắc Rabotino. Tại Rabotino, lực lượng Nga đã cải thiện các vị trí tiền tuyến, tiến gần thêm một chút đến Staromayorskoye". Ukraine bắn hạ tổng cộng 2.000 tên lửa Nga Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ hơn 2.000 tên lửa hành trình và đạn đạo của Nga kể từ khi xung đột bùng phát, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hôm 25/3. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh Ukraine vẫn cần thêm hệ thống phòng không phương Tây để tự vệ trước các cuộc không kích của Nga. Nga phá hủy hơn 17.000 máy bay không người lái Ukraine Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt đến nay, quân đội nước này đã phá hủy hơn 17.000 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine cùng 577 máy bay chiến đấu, 270 máy bay trực thăng, 489 hệ thống tên lửa đất-đối-không, 15.598 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.256 bệ phóng loạt, 8.521 pháo dã chiến và súng cối cùng 20.192 xe cơ giới quân sự đặc biệt. Mảnh vỡ tên lửa Zircon của Nga rơi ở Kiev Tờ Pravda đưa tin, hôm 25/3, Nga đã sử dụng tên lửa mới nhất ZM22 Zircon để nhắm vào Kiev. Được biết, đây là lần thứ hai Nga triển khai tên lửa loại này, sau cuộc tấn công thứ nhất vào hôm 7/2. Theo tờ Pravda, tên lửa đã bị hệ thống phòng không Ukraine bắn hạ ngay trên bầu trời Kiev. Nhiều mảnh vỡ tên lửa đã rơi xuống khu vực quận Desnianskyi. Đáng chú ý, trong cuộc tấn công của Nga hôm 7/2, Ukraine phải mất 5 ngày để xác nhận các mảnh vỡ tên lửa Zircon, thì nay các mảnh tên lửa Zircon có nhiều thông tin hơn. Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ được tiếp cận và phân tích sâu hơn về động cơ, hệ thống dẫn đường của tên lửa Nga, từ đó đưa ra đánh giá về khả năng của loại vũ khí này. Ngày 25/3, cảnh báo không kích được đưa ra ở Kiev kèm theo các vụ nổ ngay sau đó. Chính quyền thành phố báo cáo về một cuộc tấn công tên lửa, và các mảnh vỡ rơi xuống các quận Pecherskyi, Solomianskyi, Holosiivskyi, Darnytskyi của Kiev. Tổng thống Macron nói nhóm khủng bố tấn công Nga từng cố gắng nhắm vào Pháp Truyền thông Ukraine: Mảnh vỡ tên lửa Zircon của Nga rơi ở Kiev Minh Hạnh Theo RT, Pravda, Tass