Xung đột Nga - Ukraine ngày 21/8: Nga đánh chặn 45 máy bay không người lái Ukraine trong một đêm

TPO - Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 45 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở năm khu vực trong đêm 20, rạng sáng 21/8.

"Đêm qua, lực lượng phòng không đã phá hủy 45 UAV khi Ukraine cố gắng thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Nga. Cụ thể, 11 UAV đã bị đánh chặn ở vùng Mátxcơva, 23 UAV bị đánh chặn ở tỉnh Bryansk, 6 UAV ở tỉnh Belgorod, 3 UAV ở tỉnh Kaluga, và 2 UAV ở tỉnh Kursk", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại trong các cuộc tấn công.

Thị trưởng Mátxcơva Sergei Sobyanin cho biết, đây là một trong những nỗ lực tấn công Mátxcơva bằng máy bay không người lái lớn nhất từ trước đến nay.

Khi nào Nga - Ukraine nối lại đàm phán?

Mátxcơva sẽ không đàm phán với Kiev kể cả khi cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga kết thúc, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết ngày 21/8.

"Mọi thứ đã được định đoạt khi họ tấn công Kursk. Những lời bàn tán suông về 'nền hòa bình tuyệt vời' đã không còn. Giờ đây, mọi người đều hiểu rằng sẽ không có cuộc đàm phán nào cho đến khi đối phương bị đánh bại hoàn toàn", ông Medvedev viết trên Telegram.

Tình báo Nga kể tên các quốc gia phương Tây hỗ trợ Ukraine tấn công Kursk

Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cáo buộc các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giúp Ukraine lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào tỉnh Kursk của Nga.

"Theo thông tin hiện có, hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh Mỹ, Anh và Ba Lan", SVR cho biết ngày 21/8.

Theo cơ quan này, các đơn vị Ukraine tham gia chiến dịch ở Kursk từng được huấn luyện tại Anh và Đức.

"Cố vấn quân sự từ các nước NATO đang hỗ trợ điều phối các đơn vị Ukraine và hỗ trợ họ sử dụng các vũ khí phương Tây", tuyên bố của SVR nêu rõ. Cơ quan này nói thêm, rằng NATO đã cung cấp cho Kiev dữ liệu vệ tinh về hoạt động di chuyển của quân đội Nga.

Cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga bắt đầu khi hàng nghìn binh sĩ Ukraine tràn qua biên giới hôm 6/8. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev có ý định thiết lập một vùng đệm trên lãnh thổ Nga.

Theo tờ The Times, một số binh sĩ tham gia chiến dịch đã trải qua khóa huấn luyện chiến đấu tại Anh. Binh sĩ Ukraine cũng sử dụng nhiều vũ khí phương Tây ở Kursk, bao gồm xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất và xe bọc thép Marder do Đức sản xuất.

Mátxcơva đã sơ tán dân thường khỏi các khu vực bị ảnh hưởng và triển khai thêm lực lượng để đẩy lùi đối phương. Theo thông báo mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất 25 xe bọc thép tại tỉnh Kursk hôm 20/8.

Quan chức Ukraine: Nga phóng gần 10.000 tên lửa kể từ khi bắt đầu xung đột

Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, trong một bài phát biểu hôm 20/8, cho biết, Nga đã phóng tổng cộng 9.627 tên lửa vào Ukraine, trong đó 2.429 tên lửa đã bị lực lượng phòng thủ Ukraine bắn hạ kể từ tháng 2/2022.

Theo ông Syrskyi, số tên lửa được Nga phóng đi đã tấn công 5.197 mục tiêu dân sự và 1.998 mục tiêu quân sự ở Ukraine. Trong đó bao gồm: 111 tên lửa Kinzhal (28 tên lửa bị bắn hạ); 894 tên lửa Kalibr (Ukraine bắn hạ 443 tên lửa); 1.846 tên lửa Kh-555/101 (1.441 tên lửa bị bắn hạ); 211 tên lửa Oniks (Ukraine bắn hạ 12 tên lửa); 202 tên lửa Iskander-K (Ukraine bắn hạ 76 tên lửa); 15 tên lửa Kh-35 (Ukraine bắn hạ 1 tên lửa); 362 tên lửa Kh-22/32 (2 tên lửa bị bắn hạ); 1.300 tên lửa Iskander-M (Ukraine bắn hạ 56 tên lửa); 6 tên lửa Tsirkon (2 tên lửa bị Ukraine bắn hạ); 68 tên lửa Tochka-U (6 tên lửa bị Ukraine bắn hạ); 1.547 tên lửa Kh-25/29/31/58/59/60 (Ukraine bắn hạ 343 tên lửa); 3.008 tên lửa S-300/400 (Ukraine bắn hạ 19 tên lửa) và 57 tên lửa loại khác.

Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine nói thêm rằng, kể từ khi xảy ra xung đột, Nga đã triển khai 13.997 máy bay tấn công không người lái nhằm vào 1.022 mục tiêu dân sự và 3.697 mục tiêu quân sự. Trong đó, các lực lượng Ukraine bắn hạ 9.272 máy bay không người lái.

Tổng thống Nga Putin bất ngờ thăm lực lượng ở Chechnya

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov vừa có chuyến thị sát quân đội và lực lượng tình nguyện Chechnya chuẩn bị tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Điện Kremlin cho biết.

Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Putin tới nước cộng hòa vùng Bắc Kavkaz thuộc Liên bang Nga sau 13 năm.

Chuyến thăm bất ngờ của ông chủ Điện Kremlin đến nơi chủ yếu dân số theo đạo Hồi diễn ra trong bối cảnh Mátxcơva đang nỗ lực đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi tỉnh Kursk. Cuộc tấn công của Ukraine bắt đầu từ 2 tuần trước trở thành cuộc tấn công lớn nhất vào đất Nga kể từ Thế chiến thứ 2.

"Chừng nào chúng ta có những người như các bạn, chúng ta sẽ bất khả chiến bại", Tổng thống Putin nói với các binh sĩ tại Đại học Lực lượng Đặc nhiệm Nga ngày 20/8. Trường đào tạo này nằm ở vùng Gudermes của Chechnya.

"Bắn súng trong trường bắn ở đây là một chuyện, đặt tính mạng và sức khỏe của các bạn vào nơi nguy hiểm lại là chuyện khác. Các bạn có mong muốn bảo vệ Tổ quốc và đủ can đảm để đưa ra quyết định như vậy không?", Tổng thống Putin đặt câu hỏi.

Lực lượng Ukraine chiếm đóng lãnh thổ Nga trong bối cảnh quân đội Nga đang tiếp tục tiến lên trên chiến trường miền đông Ukraine.

Ông Kadyrov báo cáo với Tổng thống Putin tại cuộc họp riêng ngày 20/8, rằng Chechnya đã điều động hơn 47.000 quân kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu để chiến đấu với Ukraine, bao gồm khoảng 19.000 tình nguyện viên.

Ông Kadyrov thường tự gọi mình là "lính bộ binh" của Tổng thống Putin.

Khi được một nhà báo hỏi liệu "lính bộ binh của Tổng thống Putin" như ông Kadyrov có xứng đáng với sự tin tưởng của ông hay không, Tổng thống Putin trả lời: "Nếu tôi có nhiều lính bộ binh hơn, tôi sẽ rất vui, nhưng dù một lính bộ binh như vậy cũng rất đáng giá".

