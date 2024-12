Xung đột Nga - Ukraine ngày 1/12: Nga giành quyền kiểm soát 88 khu định cư chỉ trong mùa thu

TPO - Theo tính toán của hãng thông tấn Tass dựa trên báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, trong mùa thu năm 2024, quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát 88 khu định cư tại Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, các tỉnh Zaporozhye, Kursk và Kharkov.

Trong đó, cụm quân trung tâm đã giành được 37 khu định cư, cụm quân phía đông giành được 13 khu định cư, cụm quân phía bắc giành được 14 khu định cư, cụm quân phía nam giành được 16 khu định cư, còn cụm quân phía tây giành được tám khu định cư.

Thống kê này được đưa ra sau khi giới phân tích nhận định rằng quân đội Nga đang tiến quân ở Donbass với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Kiev đón các phái đoàn nước ngoài

Cục An ninh Nhà nước Ukraine (SSA) cho biết, vào ngày 1/12, do các biện pháp an ninh liên quan đến các phái đoàn nước ngoài, lệnh hạn chế giao thông tạm thời sẽ được áp dụng tại Kiev ở khu vực trung tâm của thành phố.

SSA nhắc lại, rằng các nguyên thủ quốc gia, chính phủ, quốc hội và tổ chức quốc tế đang có chuyến thăm chính thức hoặc công tác đến Ukraine sẽ được Cục An ninh Nhà nước Ukraine bảo vệ.

Tổng tư lệnh Ukraine thị sát vùng Donetsk

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã thị sát hai mặt trận "nóng" nhất là Pokrovsk và Kurakhove ở Donetsk.

Mục đích của chuyến thị sát là tạo cơ hội để lãnh đạo quân đội trao đổi trực tiếp với các chỉ huy, giải quyết vấn đề và cung cấp sự hỗ trợ toàn diện.

"Tôi đã khen tặng các quân nhân của Trung đoàn Hệ thống máy bay không người lái tấn công số 414, còn được gọi là Madyar’s Birds. Họ đã chứng minh được sự vượt trội về công nghệ và khả năng sáng tạo so với đối phương. Kỹ năng của họ được cả người dân Ukraine và các đồng minh quốc tế công nhận", ông Syrskyi cho biết.

"Tôi tin rằng những người lính của Madyar’s Birds sẽ tiếp tục áp dụng các phương pháp tiếp cận sáng tạo và chia sẻ các biện pháp thực hành tốt nhất với những người lính Ukraine khác để đánh bại đối phương".

Tổng tư lệnh trước đó cho biết, Kiev sẽ tăng cường lực lượng ở mặt trận phía đông bằng binh sĩ dự bị, đạn dược và thiết bị quân sự.

Ukraine phá hủy nhiều radar tối tân của Nga

Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết đã tấn công ba trạm radar của Nga ở Crimea trong ngày 29/11.

"Chúng tôi đang tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự của Nga. Một trạm radar Kasta-2e2 và hai trạm radar Podlet đã bị phá hủy ở Crimea trong ngày 29/11", Tình báo Quốc phòng Ukraine nêu rõ.

Trước đó, ngày 28/11, cơ quan này cho biết đã phá hủy một trạm radar Podlet của Nga ở Crimea.

Ngoài các cuộc tấn công trên, GUR cũng cung cấp một đoạn video cho thấy các máy bay không người lái Ukraine liên tiếp nhắm mục tiêu vào trạm radar Zoopark trị giá 1 tỷ UAH (khoảng 24 triệu USD) của Nga.

Tình báo Ukraine không tiết lộ địa điểm diễn ra cuộc tấn công, tuy nhiên cơ quan này nhấn mạnh, để phá hủy Zoopark, lực lượng Ukraine đã sử dụng bốn máy bay không người lái FPV tầm xa trị giá 100.000 UAH (2.400 USD Mỹ).

Radar Podlet (hay còn gọi là 48Ya6-K1 Podlyot), là trạm radar di động được thiết kế đặc biệt để phát hiện các mục tiêu trên không ở độ cao thấp và cực thấp. Podlet được trang bị radar mảng pha quét vòng tròn, có khả năng phát hiện mục tiêu ngay cả trong các tình huống gây nhiễu phức tạp.

Hoạt động trong dải tần số bước sóng centimet, hệ thống radar Podlet có thể phát hiện đồng thời tới 200 mục tiêu, phạm vi phát hiện kéo dài từ 10 đến 200 km, có thể mở rộng lên 300 km ở chế độ mở rộng. Radar có thể xác định mục tiêu ở độ cao tối đa 10 km và cung cấp phạm vi bao phủ 360 độ.

Trong khi đó, Zoopark là một tổ hợp radar được thiết kế để trinh sát và kiểm soát hỏa lực. Nó có thể phát hiện vị trí bắn của pháo binh, bệ phóng tên lửa và súng cối của đối phương bằng cách theo dõi quỹ đạo của đạn của chúng.

Được lắp trên khung gầm bánh xích MT-LB, radar Zoopark có thể xác định vị trí súng cối 120mm ở khoảng cách lên tới 17 km và nhiều bệ phóng tên lửa như BM-21 Grad từ khoảng cách lên tới 45 km.

Minh Hạnh