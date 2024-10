Xung đột Nga - Ukraine ngày 10/10: Ukraine tấn công kho chứa 400 máy bay không người lái Nga

TPO - Quân đội Ukraine đã tấn công một kho chứa máy bay không người lái Shahed gần khu định cư Oktyabrsky ở Krasnodar (Nga), Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.

Theo cơ quan này, một kho chứa khoảng 400 chiếc máy bay không người lái (UAV) của Nga đã bị nhóm tấn công của Hải quân Ukraine phối hợp với Cơ quan An ninh Ukraine (SSU) nhắm trúng hôm 9/10.

Phía Ukraine cho biết, việc phá hủy nhà kho sẽ làm giảm đáng kể khả năng tấn công của quân đội Nga.

Trước đó vào đêm ngày 8, rạng sáng 9/10, thống đốc tỉnh Krasnodar và Bryansk của Nga báo cáo rằng các khu vực này đã bị nhắm mục tiêu bởi máy bay không người lái.

Máy bay chiến đấu Nga đến Belarus

Máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga có khả năng mang tên lửa siêu thanh Kinzhal được cho là đã đáp xuống Belarus.

Hãng thông tấn Pravda dẫn nguồn tin từ Belarus cho biết, một máy bay chiến đấu MiG-31K của Nga đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Machulishchy.

Máy bay MiG-31K có thể mang tên lửa không-đối-không siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal. Trước đó, không có máy bay MiG-31K nào của Nga xuất hiện ở Belarus trong 18 tháng qua.

Quân đội Nga và Belarus chưa bình luận về thông tin này.

Tổng thống Ukraine gặp Tổng thống Pháp

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron sẽ gặp nhau tại Paris vào hôm nay (10/10), theo tờ Le Monde.

Ông Zelensky và ông Macron dự kiến sẽ có cuộc hội đàm song phương tại Điện Élysée lúc 15h (giờ địa phương).

"Cuộc gặp sẽ là cơ hội để Tổng thống Macron tái khẳng định quyết tâm của Pháp trong việc tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ vững chắc cho Ukraine và người dân nước này", văn phòng báo chí Điện Élysée cho biết.

Ukraine 'mất đà' ở tỉnh Kursk, Nga giành lại hai ngôi làng

Quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng ở tỉnh Kursk, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm 9/10.

Theo bộ này, quân đội Ukraine đã phải rút khỏi Novaya Sorochina, cách thị trấn Sudzha khoảng 15km về phía bắc. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đã giành lại Nikolsky, một khu vực nhỏ đông dân ở phía tây nam tỉnh Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải cảnh quay từ Nikolsky, cho thấy các nhóm tấn công tiến vào khu vực này bằng xe chiến đấu bộ binh BMP-2.

Bộ này cho biết các quân nhân Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi vị trí của họ và rút lui trong tình trạng hỗn loạn.

Quân đội Ukraine đã phát động cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga hồi đầu tháng 8, giành quyền kiểm soát thị trấn Sudzha và một số ngôi làng gần đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, hoạt động này là một phần của "kế hoạch chiến thắng", nhằm mục đích củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Mátxcơva.

Tuy nhiên, theo RT, cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk đã mất đà chỉ trong vài ngày, và tình hình đã trở nên bế tắc suốt nhiều tuần.

Từ giữa tháng 9, quân đội Nga đã tiến hành các hoạt động phản công và giành lại quyền kiểm soát nhiều thị trấn, làng mạc.

Theo ước tính của Nga, 21.350 binh sĩ Ukraine đã thương vong trong chiến dịch ở Kursk. Ngoài ra, 136 xe tăng, 66 xe bọc thép bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân và gần 900 xe bọc thép khác của Ukraine đã bị phá hủy.

Khoảnh khắc tên lửa Nga phá hủy tổ hợp Patriot của Ukraine ở Dnepropetrovsk

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/10 cho biết, tên lửa tác chiến-chiến thuật Iskander-M của nước này đã tấn công vị trí tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của lực lượng Ukraine ở khu vực làng Pashena Balka thuộc vùng Dnepropetrovsk. Theo báo cáo, trạm radar, xe chỉ huy, bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine đã phá hủy hoàn toàn.

Máy bay không người lái Nga rượt đuổi xe bọc thép Ukraine ở Kharkiv

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai xe bọc thép của Ukraine ở Kharkiv đã bị máy bay không người lái FPV của Nga phá huỷ sau cuộc rượt đuổi kịch tính.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/10 công bố một đoạn video và cho biết: "Nhóm trinh sát phía bắc đã phát hiện ra hoạt động của 2 xe bọc thép Ukraine ở một khu rừng thuộc Kharkiv. Quân đội Nga sau đó đã triển khai máy bay không người lái FPV được trang bị thuốc nổ để tấn công hai mục tiêu".

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, quân đội nước này cũng đã phá hủy 2 xe bọc thép, 1 xe tăng АМХ-10 ở khu vực Donetsk. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng phá hủy một số khẩu pháo của quân đội Ukraine, trong đó có 1 khẩu pháo tự hành CAESAR 155 mm do Pháp sản xuất, 1 khẩu pháo FH-70 155 mm do Anh sản xuất, 1 khẩu pháo М198 155 mm và 1 khẩu pháo М119 105 mm do Mỹ sản xuất.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, trong ngày, lực lượng Nga phá hủy 68 máy bay không người lái, 1 tên lửa không đối đất và 3 hệ thống tác chiến điện tử. Không quân Nga, cùng với các đơn vị điều khiển máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh, cũng đã tấn công một số kho nhiên liệu của quân đội Ukraine.

