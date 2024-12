Xúc động những tấm gương tuổi trẻ vươn lên góp sức dựng xây bản làng, quê hương

TPO - Tiếp bước lời cha mình, bác sĩ tương lai Hoàng Mai Trung Hiếu luôn nỗ lực học tập để góp sức giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng và thay người cha đã khuất chăm lo cho mẹ và em trai.

Ngày 28/12, tại TPHCM, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tổ chức chương trình giao lưu Hành trình Mùa xuân lên rừng xuống biển năm 2024, nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm qua, đồng thời hỗ trợ các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và vùng biển đảo trước thềm năm mới 2025.

Đến dự chương trình có bà Nguyễn Thúy Anh – Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Huỳnh Đảm - nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trưởng thành từ sự hỗ trợ của Quỹ học bổng Vừ A Dính, nữ bác sĩ trẻ K’Pă Hờ So (hiện công tác tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) cho biết, thời điểm ban đầu đã gặp nhiều khó khăn vì phải xa gia đình cùng những thay đổi ở môi trường học tập mới. Nhờ sự giúp đỡ tận tình của cô hiệu trưởng ở trường cấp 3, Hờ So dần vượt qua khó khăn và thi đậu vào Trường Đại học Y Dược Huế. Trước những kiến thức rộng lớn ở môi trường đại học, Hờ So nhiều lúc nản lòng nhưng cũng chính sự đồng hành của Quỹ học bổng Vừ A Dính cùng các mạnh thường quân đã giúp cô gái trẻ vượt qua khó khăn và trở thành bác sĩ để có thể đóng góp cho quê hương.

“Chọn trở về quê hương làm việc là một điều mong mỏi của em bởi quê em phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số. Nơi đây đội ngũ y bác sĩ còn thiếu rất nhiều nên em sẵn sàng trở về để đóng góp một phần nhỏ sức lực chăm lo sức khỏe bà con”, Hờ Sơ bày tỏ và cho hay sau những bỡ ngỡ ban đầu, hiện cô đã yêu thích công việc của mình và thấy đây là sự lựa chọn đúng đắn.

Trong khi đó, sinh ra trong một gia đình nhiều khó khăn, bố và anh trai mất sớm, Rơ Măh H’Thu (dân tộc Gia Rai) cùng mẹ và 4 chị em gái nương tựa vào nhau. Học bổng từ dự án “Mở đường đến tương lai” của Quỹ học bổng Vừ A Dính và Quỹ VinaCapital Foundation đã mở ra cho Rơ Măh H’Thu tương lai tương sáng. Tốt nghiệp ngành Kế toán Trường Đại học Nha Trang, H’ Thu về làm công việc đúng chuyên môn tại Trung tâm Chính trị huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai.

“Điều giá trị lớn mà em rút ra được trong suốt thời gian qua là tinh thần vươn lên trong cuộc sống. Khi mình nỗ lực vươn lên thì không bao giờ bị cô đơn, không bị bỏ lại phía sau”, H’Thu bộc bạch. Cùng với những nỗ lực hoàn thành công việc của đơn vị, mới đây H’Thu cũng vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Được Quỹ Vừ A Dính hỗ trợ khi vào năm nhất Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, Hoàng Mai Trung Hiếu (quê Thanh Hóa) cho biết bản thân chọn học ngành bác sĩ để sau này góp sức giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Đây cũng là niềm mong mỏi, động viên, định hướng của bố Hiếu - Thượng tá Hoàng Mai Vui (Cục Kỹ thuật Quân khu 4), một trong 13 liệt sĩ hy sinh trong sự cố sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 vào năm 2020.

Hiếu cho biết, khi trúng tuyển vào học viện, bố đã chúc mừng, động viên bạn rất nhiều và hứa sẽ về đưa cậu đi nhập học. Nhưng sự cố khiến lời hứa của người bố đành dang dở. “Em rất buồn nhưng cũng rất tự hào vì bố đã hy sinh cho nhân dân, cho đất nước. Em phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng là con trai của người lính Bộ đội Cụ Hồ”, Hiếu bày tỏ và hứa tiếp tục cố gắng để thay bố chăm sóc mẹ và em trai.

Đóng góp nhiều hơn cho bản làng, quê hương

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam bày tỏ xúc động xúc động trước những thành quả hết sức ý nghĩa và nhân văn từ các hoạt động của Quỹ học bổng Vừ A Dính. Anh Triết ghi nhận, suốt 1/4 thế kỷ hoạt động, quỹ thực hiện cấp học bổng thường xuyên; thực hiện các dự án đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho vùng miền núi, biên cương và hải đảo; xây dựng trường học, các công trình dân sinh, tặng quà cho đồng bào; chăm lo cho con em cán bộ, chiến sĩ và ngư dân nghèo…

Theo anh Nguyễn Minh Triết, các em học sinh sinh viên được thụ hưởng chương trình không chỉ đóng vai trò là người thụ hưởng mà còn là những người đồng hành với sự phát triển của quỹ. “Thành quả của quỹ có được trọn vẹn hay không là do sự rèn luyện miệt mài của các em để đi đến mục tiêu ý nghĩa, nhân văn của quỹ… Chúng tôi mong muốn với sứ mệnh của mình, các em sẽ tiếp tục phát triển bản thân, rèn luyện, học tập để đạt được mục tiêu, ước mơ cuộc đời mình và qua đó tiếp tục xây dựng, phát triển quỹ học bổng cùng các chương trình mà quỹ đã khởi xướng trong thời gian vừa qua”, anh Triết gửi gắm.

Tại chương trình, nguyên Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa - Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Trường Sa – Hoàng Sa thân yêu” bày tỏ trân trọng sự đồng hành bền bỉ, lâu dài, nhiệt huyết của các nhà tài trợ đã góp phần to lớn cho sự thành công của quỹ và CLB trong suốt hành trình 25 năm hoạt động. Theo bà Hoa, năm 2025 và những năm tiếp theo đặt ra những yêu cầu mới đối với ban điều hành quỹ.