Xin ý kiến việc tách Luật Giao thông đường bộ

TPO - Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã có báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị về việc tách Luật Giao thông đường bộ.

Sáng 16/4, tiếp tục phiên họp thứ 10, Uỷ ban Thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) để trình Quốc hội cho ý kiến 3 dự án, gồm: Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là 3 dự án luật đã được Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2020), tuy nhiên chưa được xem xét, thông qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, trên cơ sở hồ sơ trình, ngày 8/4/2022, Tổng Thư ký Quốc hội đã có Văn bản số 4181 gửi Chính phủ đề nghị báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội kết quả nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10; chỉ đạo các cơ quan có liên quan báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình xem xét, quyết định việc bổ sung vào Chương trình.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, từ sau kỳ họp thứ 10 năm 2020, Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ, kết hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, trong đó có Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông Vận tải tiếp thu các ý kiến của Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự án luật.

Ngày 15/4, thừa ủy quyền Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã có Báo cáo số 131 về giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để bổ sung vào hồ sơ. “Mới ngày hôm qua nên chưa kịp gửi văn bản này tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, Trung tướng Hùng cho hay.

Theo ông Hùng, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải cũng tích cực tham mưu cho Ban cán sự Đảng Chính phủ để báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị. Hôm nay (16/4), Ban cán sự đảng Chính phủ đã có các văn bản báo cáo Bộ Chính trị xin ý kiến về 3 dự án luật trên và việc tách Luật giao thông đường bộ thành 2 dự án là Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

“Tới nay, thực hiện công văn của Tổng thư ký Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã trình xin ý kiến Bộ Chính trị về vấn đề tách luật Giao thông đường bộ. Hôm nay, xin cập nhật thêm thông tin như vậy”, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin.

Nhấn mạnh sự cần cần thiết ban hành các luật này, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới đề nghị Chính phủ tiếp thu, giải trình các ý kiến Quốc hội đặt ra để hoàn chỉnh hồ sơ theo công văn của Tổng Thư ký Quốc hội và xin ý kiến Bộ Chính trị nhanh trong điều kiện có thể.

Điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nói, Chính phủ chuẩn bị kịp hồ sơ và có ý kiến của Bộ Chính trị thì sẽ bố trí để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào phiên họp tháng 5 trước khi trình Quốc hội bổ sung vào Chương trình.