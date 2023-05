Xét xử vụ án thật, tác dụng tuyên truyền tích cực

TPO - Khác với phiên tòa giả định, chiều 24/5, hàng trăm học sinh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn tham dự phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với Lưu Thế Văn (SN 1977), trú tại thôn Lũng Củng, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng về tội mua bán trái phép ma túy theo khoản 4, điều 194 BLHS năm 1999.

Theo cáo trạng, vào lúc 9h ngày 6/10/2014, bị can Lưu Thế Văn và Triệu Văn Khí (SN 1978, trú tại thôn Tài Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng) bàn bạc và tiến hành bán 6 bánh heroin với một đối tượng trên địa bàn tại khu vực thác nước thôn Khau Cú, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, đến ngày 8/10/2014 khi hai đối tượng này nhận tiền bán ma túy thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, thu trong cốp xe 1,4 tỷ đồng.

Văn và Khí khai nhận đó là số tiền bán ma túy mà có. Ngày 25/10/2015, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Triệu Văn Khí và Lưu Thế Văn. Trong quá trình xử lý vụ án, Lưu Thế Văn đã bỏ trốn và bị công an Lạng Sơn truy nã. Đến 9/12/2022, Văn bị bắt và công an Lạng Sơn phục hồi điều tra vụ án hình sự. Còn đối với bị cáo Triệu Văn Khí đã bị TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên phạt mức án tử hình. Sau khi xem xét các chứng cứ, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên án đối với bị cáo Lưu Thế Văn mức án: tử hình.

Kết quả phiên tòa đã nhận được sự đồng thuận của người tham dự phiên tòa. Các em học sinh Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc được theo dõi, chứng kiến người thật, việc thật nên đem lại những hiệu quả tuyên truyền tích cực, là bài học chung cho giới trẻ xứ Lạng tránh xa các chất ma túy và không tham gia tiếp tay cho buôn bán, vận chuyển heroin.

Em Lương Thị Thức, học sinh lớp 11A5 của nhà trường cho biết: “Học sinh Trung tâm chủ yếu là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng sâu, vùng xa ở xứ Lạng, trình độ nhận thức còn hạn chế nên dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo. Qua phiên tòa hôm nay, Thức và các bạn thấm thía, để rồi nỗ lực xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt lành mạnh, chung tay đẩy lùi các tệ nạn xã hội”.

Bà Nguyễn Thúy Liễu, Phó viện trưởng Viện kiểm sát tỉnh Lạng Sơn cho biết: Thời gian qua, cơ quan công tố đã phối hợp với TAND các cấp thường xuyên đưa các vụ án hình sự, nhất là tội phạm ma túy xét xử tại cơ sở và các trường học, tháng trước TAND tỉnh Lạng Sơn cũng đã xét xử sơ thẩm lưu động tại Trường THPT Chu Văn An, thành phố Lạng Sơn. Qua đó, nâng cao nhận thức của các em học sinh đối với tình hình buôn bán, vận chuyển ma túy đang có chiều hướng phức tạp ở biên giới Lạng Sơn.