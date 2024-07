Xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho nam sinh ở Đồng Nai bị đầu độc xyanua

TPO - Theo Sở Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đồng Nai, trường hợp nam sinh trong vụ bị đầu độc xyanua, đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Ngày 10/7, thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai cho biết, qua rà soát hồ sơ xin xét đặc cách tốt nghiệp THPT, trường hợp em N.HB.T. (nam sinh trong vụ bị đầu độc bằng xyanua-PV) đủ điều kiện để xét đặc cách tốt nghiệp. Trước ngày 18/7, Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai sẽ công bố kết quả tốt nghiệp THPT.

Trước đó, sau khi biết tin em N.HB.T., học sinh THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) bị đầu độc và không thể thi tốt nghiệp, nhà trường đã liên hệ với người nhà nam sinh để tiến hành làm các thủ tục xin đặc cách tốt nghiệp cho em và trình Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Nai vào ngày 2/7.

Ngày 9/7, sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe nam sinh N.H.B.T. phục hồi, xuất viện.

Đại diện bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.Thủ Đức) cho biết, bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời, tính mạng được bảo toàn nhưng cần tiếp tục được nghỉ ngơi và chăm sóc từ phía gia đình.

Do chất độc xyanua có ảnh hưởng lớn đến não, gây yếu liệt cơ nên bệnh nhân sau khi ra viện cần tiếp tục được điều trị, chăm sóc ngoại trú và uống thuốc mới có thể phục hồi dần được

Trước đó, do phải nằm viện nên N.H.B.T. bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Liên quan đến vụ việc này, hiện Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ bị can Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi giết người. Quá trình mở rộng điều tra cơ quan công an xác định, Bích chính là đối tượng đã dùng chất độc xyanua đầu độc N.H.B.T. (con của anh trai của Bích) do có mâu thuẫn trong sinh hoạt.

Ngoài ra, Bích còn dùng chất độc xyanua để giết chồng và hai người cháu ruột khác.