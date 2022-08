Xem xét, xử lý điều chỉnh dự án thủy điện không đúng quy hoạch ở Lào Cai

TPO - Theo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt điều chỉnh Dự án thủy điện Cốc Đàm với quy mô công suất 7,5MW không đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc này cần được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Duyệt điều chỉnh dự án không đúng quy hoạch

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Công thương cho ý kiến đối với Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Dự án thủy điện Cốc Đàm tại huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) do Công ty TNHH xây dựng Hoàng Sơn làm chủ đầu tư.

Theo Bộ Xây dựng, Dự án thủy điện Cốc Đàm thuộc Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã được Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) phê duyệt năm 2005, theo đó dự án có công suất 6,3MW.

“Tuy nhiên tại Quyết định số 3543 ngày 8/12/2006, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt điều chỉnh dự án với quy mô công suất 7,5MW là thực hiện không đúng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc này cần được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành để đủ cơ sở pháp lý thực hiện điều chỉnh quy hoạch thủy điện theo quy định”, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ Xây dựng, ngoài ra hồ sơ còn thiếu nhiều nội dung nên chưa có cơ sở đánh giá và xem xét việc điều chỉnh quy hoạch thủy điện.

Đồng thời, Bộ Xây dựng chỉ ra hàng loạt bất cập khi điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Cốc Đàm. Theo đó, Dự án thủy điện Cốc Đàm được bố trí trên dòng suối Nậm Phàng, thuộc vùng có địa hình miền núi với độ dốc sườn núi và độ dốc lòng sông, suối lớn. Địa hình núi cao, bị chia cắt, cộng với lượng mưa dồi dào đã tạo nên mạng lưới sông dày đặc trên lưu vực.

Do đó, cần có đánh giá tổng thể bậc thang các công trình thủy điện có liên quan thuộc lưu vực suối Nậm Phàng nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong việc phát triển các dự án thủy điện theo quy định; đồng thời cần bổ sung đánh giá sơ bộ về an toàn hồ, đập và an toàn các công trình có liên quan đến Dự án đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình khai thác, vận hành an toàn công trình hồ, đập và đảm bảo an sinh cho người dân hạ du khu vực dự án.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn

Căn cứ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, Dự án thủy điện Cốc Đàm nằm trong khu vực đồi núi trải dài, địa hình phức tạp có độ dốc lớn. Do vậy, khi đầu tư xây dựng sẽ có nhiều tác động đến môi trường. Việc xây dựng công trình tại khu vực suối dốc, đồi núi cao tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn trong thi công xây dựng, vận hành và ổn định mái dốc,... đặc biệt là biến đổi cực đoan của thời tiết trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay.

Vì vậy, Bộ Xây dựng lưu ý cần có phân tích, đánh giá về tính đặc thù nêu trên của dự án làm cơ sở để đưa ra các giải pháp kỹ thuật sơ bộ nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án.

Bộ Xây dựng cũng cho rằng, Dự án thủy điện Cốc Đàm, tỉnh Lào Cai cần bổ sung cơ sở pháp lý điều chỉnh quy hoạch đáp ứng các quy định tại Thông tư số 43 năm 2012 về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện và các quy định hiện hành của pháp luật có liên quan.

“Về đề xuất nâng quy mô công suất của dự án lên 9,8MW, gồm 04 tổ máy, mực nước dâng bình thường 179m cần được xem xét căn cứ vào các yêu cầu kỹ thuật của hệ thống điện khu vực dự án, đảm bảo cân đối cơ cấu nguồn điện trong tổng thể phát triển ngành điện. Bộ Công Thương đánh giá và chịu trách nhiệm về hồ sơ quy hoạch của dự án…”, Bộ Xây dựng cho hay.

Đối với các nội dung liên quan tới giải tỏa công suất của hệ thống điện khu vực tỉnh Lào Cai cần được phân tích làm rõ để đảm bảo tính khả thi phương án đấu nối vào lưới điện khu vực. Đồng thời cần có phân tích, đánh giá đầy đủ về những khó khăn, thuận lợi và hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án…