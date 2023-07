TPO - Xem trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Bồ Đào Nha trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại World Cup nữ 2023 lúc 14h30 ngày 27/7.

Thông tin trước trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Bồ Đào Nha

Vào lúc 14h30 hôm nay, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai tại World Cup nữ 2023, gặp tuyển nữ Bồ Đào Nha. Giống như Việt Nam, đây là lần đầu tiên Bồ Đào Nha tham dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Cả hai đều hướng đến bàn thắng và điểm số lịch sử sau khi thua trắng ở trận ra quân. Trong khi Việt Nam thua Mỹ 0-3 thì Bồ Đào Nha cũng thua Hà Lan 0-1 trong thế trận hoàn toàn bế tắc.

Cho dù thua ít hơn, nhưng tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng chỉ biết chịu trận trước Hà Lan. Trong suốt 90 phút, họ không thể tung ra bất cứ pha dứt điểm nào. Điểm sáng duy nhất của hàng công Bồ Đào Nha là Jéssica Silva, nhưng tiền đạo 28 tuổi này cũng không thể một mình làm tất cả.

Chính vì vậy, tuyển nữ Việt Nam có khá nhiều cơ hội giành điểm ở trận này cho dù bị đánh giá thấp hơn. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung đang đứng dưới đối thủ 11 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và thua kém đáng kể về thể hình, thể lực. Tuy nhiên, nếu duy trì chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh, tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể tạo ra bất ngờ tại Hamilton.

Trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung không ngần ngại tiết lộ tuyển nữ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Thực tế, đây là giải pháp duy nhất để các cô gái áo đỏ có cơ hội giành điểm ở World Cup nữ 2023.

Xem trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Bồ Đào Nha trên kênh nào, ở đâu?

Đơn vị sở hữu bản quyền World Cup nữ 2023 tại Việt Nam là VMG Media. Toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023 trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc Hội Việt Nam, TV360 (Viettel) và các kênh VTVCab, kênh HTV Thể thao, kênh VTC3, AVG, Clip TV, HTVC, MyTV, SCTV, K+… Trong đó, một số trận đấu chỉ phát duy nhất trên website và ứng dụng On Plus của On Sports.

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Việt Nam vs nữ Bồ Đào Nha trên các nền tảng On Plus của On Sports.

Link xem trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Bồ Đào Nha (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/