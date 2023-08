TPO - Xem trực tiếp nữ Anh vs nữ Colombia trên kênh nào, ở đâu? Cập nhật kênh phát sóng trực tiếp trận đấu tại vòng tứ kết World Cup nữ 2023 lúc 17h30 ngày 12/8.

Thông tin trước trận đấu nữ Anh vs nữ Colombia

Chiều nay, trận tứ kết cuối cùng của World Cup nữ 2023 giữa Anh và Colombia sẽ diễn ra trên sân Stadium Australia vào lúc 17h30. Đây là màn so tài cực kỳ thú vị giữa ứng cử viên vô địch hàng đầu và “ngựa ô” của giải.

Cùng với Tây Ban Nha, Anh là đội được đánh giá có khả năng lớn vô địch World Cup nữ 2023. Họ thể hiện sức mạnh đó khi toàn thắng vòng bảng và vượt qua Nigeria trong thế thiếu người. Thực tế, Lionesses gặp vô số khó khăn trước Nigeria ở vòng 1/8, đặc biệt khi Lauren James bị đuổi ở phút 87. Tuy nhiên, chính thế trận đó cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch châu Âu. Họ có khả năng thích ứng với hoàn cảnh và vượt qua nghịch cảnh cực kỳ tốt.

Ở hướng ngược lại, Colombia khiến người hâm mộ thích thú khi đánh bại Hàn Quốc, Đức và Jamaica trên đường vào tứ kết. Phong độ chói sáng của tiền đạo 18 tuổi Linda Caicedo giúp đại diện Nam Mỹ tiến xa hơn kỳ vọng và họ không có gì để mất ở trận này.

Về lý thuyết, tuyển nữ Anh vẫn được đánh giá cao hơn Colombia khá nhiều. Thế nhưng, họ sẽ không dễ dàng vượt qua “ngựa ô” này. Trận đấu khó khăn trước Nigeria là lời cảnh báo rõ ràng nhất với đội bóng của HLV Sarina Wiegman.

Xem trực tiếp nữ Anh vs nữ Colombia trên kênh nào, ở đâu?

Tại Việt Nam, VMG Media và Viettel là những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng trực tiếp các trận đấu tại World Cup nữ 2023. Toàn bộ 64 trận đấu tại World Cup nữ 2023 trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc Hội Anh, TV360 (Viettel) và các kênh VTVCab, kênh HTV Thể thao, kênh VTC3, AVG, Clip TV, HTVC, MyTV, SCTV, K+… Trong đó, một số trận đấu chỉ phát duy nhất trên website và ứng dụng On Plus của On Sports.

Người hâm mộ có thể xem trực tuyến trận đấu nữ Anh vs nữ Colombia trên các nền tảng On Plus của On Sports, hoặc TV360 của Viettel.

Link xem trực tiếp nữ Anh vs nữ Colombia (cần tạo tài khoản, đăng nhập trước khi xem) https://tv360.vn/ https://onplus.com.vn/