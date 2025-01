Xe khách đâm xe máy khiến 2 mẹ con tử vong

TPO - Xe máy chở gia đình 3 người đang băng qua đường N5 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thì bất ngờ bị xe khách đi tới đâm trúng. Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng.

Chiều ngày 8/1, ông Nguyễn Đình Hậu - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Đồng (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 7h ngày 8/1, anh Hoàng Văn Tuân (SN 1989, trú tại xã Nghi Đồng) điều khiển xe máy chở vợ là Trần Thị Hoàng (SN 1991) cùng con trai là Hoàng Mạnh Kiên (4 tuổi), đi từ xã Nghi Đồng ra đường N5.

Khi xe máy đang băng qua đường N5 thì bịxe khách đi tới đâm trúng cuốn cả 3 người vào gầm. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã đưa cả 3 người đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên vết thương quá nặng đã khiến chị Hoàng và cháu Kiên tử vong. Riêng anh Tuân bị gãy xương cột sống đang được điều trị tại bệnh viện.

Lãnh đạo xã Nghi Đồng cho biết, vị trí ngã tư này không có đèn tín hiệu giao thông và đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm. Địa phương cũng đã có kiến nghị cơ quan chức năng lắp đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên đến nay đèn tín hiệu vẫn chưa được lắp đặt.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Nghi Lộc, Công an Nghệ An đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.