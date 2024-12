Xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông

Ban An toàn giao thông tỉnh Bắc Giang đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, động viên để xoa dịu nỗi đau những gia đình có người bị tai nạn giao thông; đồng thời triển khai nhiều giải pháp để giảm tai nạn giao thông.

Chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân

Một ngày hơn 3 tháng trước, anh Dương Văn Duy ở thôn Hạ Lát, xã Tiên Sơn (thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) nhận tin như sét đánh. Con gái anh là Dương Thị Lan (sinh năm 2009) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng Lan không qua khỏi và tử vong.

Nhớ lại nỗi đau ngày hôm ấy, anh Duy không kìm nổi nước mắt khi nhắc về con gái. Hôm đó, Lan đang trên đường đi học về bị xe máy đâm cách nhà 3 cây số. Anh Duy bàng hoàng khi biết con mình bị tai nạn và tử vong. “Đến nay, tôi vẫn không tin con gái mình đã mất. Con gái tôi đang là học sinh THPT”, anh Duy tâm sự.

Chia sẻ với nỗi đau mất người thân của anh Duy, Đoàn công tác của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bắc Giang do ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà gia đình anh Duy và 2 gia đình khác ở thị xã Việt Yên nhân Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Tại các gia đình đến thăm, ông Nguyễn Thanh Tùng và các thành viên trong đoàn chia sẻ trước nỗi đau, sự mất mát cũng như những khó khăn của các gia đình; đồng thời động viên các gia đình nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo, giúp đỡ các gia đình có nạn nhân TNGT; tăng cường tuyên truyền, xây dựng văn hóa giao thông của người dân, góp phần giảm thiểu TNGT.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn cùng lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Yên Dũng đi thăm, động viên các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Dũng.

Đoàn đến thăm các gia đình bà Nguyễn Thị La có con bị TNGT là anh Nguyễn Văn Quyền (SN 1983) ở thôn Dung, xã Hương Gián gặp TNGT ngày 9/11/2023 tại xã Tân Tiến (TP Bắc Giang), hậu quả tổn thương cơ thể 72%, mất khả năng lao động và sinh hoạt cá nhân, sống phụ thuộc vào người thân, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Đoàn đến động viên gia đình bà Đỗ Thị Thúy và gia đình anh Đỗ Văn Hùng cùng trú tại thôn Liễu Đê, xã Tân Liễu. Cả 2 gia đình đều có con trai bị tử vong do TNGT. Đây đều là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không may có người thân bị TNGT.

Tại các nơi thăm, ông Tuấn đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn, mất mát với các gia đình nạn nhân, có người bị thương nặng, bị tử vong do TNGT và bày tỏ mong muốn các gia đình nhanh chóng vượt qua đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Ban ATGT tỉnh Bắc Giang, chỉ riêng tháng 11, Ban ATGT tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 10 đoàn thăm hỏi, động viên 30 gia đình nạn nhân TNGT và trao tặng mỗi gia đình 1 túi quà trị giá 2 triệu đồng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Theo Ban ATGT tỉnh Bắc Giang, toàn tỉnh Bắc Giang xảy ra 301 vụ tai nạn giao thông, làm chết 178 người, bị thương 159 người. So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông tỉnh Bắc Giang giảm cả 3 tiêu chí; cụ thể giảm 30 vụ (-9,1%), giảm 16 người chết (-8,2%), giảm 29 người bị thương (-15,4%).

Để giảm tai nạn giao thông, thời gian qua, Ban ATGT tỉnh Bắc Giang coi trọng công tác tuyên truyền về an toàn giao thông. Theo đó, Ban ATGT tỉnh Bắc Giang định hướng các cơ quan, đơn vị, Ban ATGT các huyện, thành phố, thị xã triển khai theo chủ đề năm 2024 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; in ấn và cấp phát 10.000 cuốn cẩm nang phòng chống tác hại của rượu bia đối với người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông; trao tặng 200 mũ bảo hiểm cho đối tượng học sinh, thanh niên.

Một nguyên nhân quan trọng làm giảm tai nạn giao thông ở tỉnh Bắc Giang là làm tốt công tác quản lý, bảo trì và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông. Trong đó, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang đã trình Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch bảo trì đối với hệ thống đường quốc lộ; trình UBND tỉnh Bắc Giang triển khai 10 dự án mới (quốc lộ 5 dự án, đường tỉnh 5 dự án).

Trong thời gian tới, để giảm tai nạn giao thông, Ban ATGT tỉnh Bắc Giang tham mưu chỉ đạo quyết liệt công tác đảm bảo TTATGT trong dịp cao điểm nghỉ Lễ, Tết; các vấn đề nóng, nổi cộm, bất cập, phòng ngừa tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; TNGT liên quan đến người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tai nạn xe mô tô, xe máy.

Tỉnh Bắc Giang tổ chức kiểm điểm, xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để tình hình TTATGT xảy ra phức tạp trên địa bàn do thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý.

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, tập trung các hành vi là nguyên nhân chính gây ra TNGT như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, sử dụng chất ma túy… khi tham gia giao thông. Đây là giải pháp trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe”.