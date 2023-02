Xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội

TPO - Ngày 3/2, Bộ Công an và Tổ công tác Đề án 06 tổ chức Hội thảo cấp quốc gia lần thứ nhất về việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia với chuyên đề “Xác lập chiến lược dữ liệu đúng đắn tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội”.

Theo Bộ Công an, hiện nay nhiều nước tiên tiến trên thế giới đã xây dựng các trung tâm dữ liệu tập trung và các hệ thống cơ sở dữ liệu. Trong khu vực Châu Á, các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Singapore… đều đã tập trung xây dựng các Trung tâm dữ liệu quốc gia để tạo nền tảng đẩy mạnh chuyển đổi số từ sớm và đã đạt được thành tựu đáng kể.

Trong khi đó, ở nước ta, quá trình triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số, đặc biệt là việc thực hiện "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030", trong thời gian vừa qua đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập về hạ tầng, nhân lực, nhiều hệ thống công nghệ thông tin được đầu tư từ lâu, thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo an ninh, an toàn; nhiều cơ sở dữ liệu chưa được thu thập, lưu trữ trùng lặp, chưa được chuẩn hoá để kết nối, chia sẻ, khai thác dùng chung…

Chính vì vậy, việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia tại Việt Nam là rất cần thiết và cấp bách, phù hợp với xu thế của thế giới và yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, với kinh nghiệm xây dựng 3 dự án cốt lõi đó là "Dự án thu thập dữ liệu dân cư quốc gia", "Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân" và "Dự án trung tâm xác thực và định danh" và có nguồn nhân lực chất lượng tại 4 cấp mang tính kỷ luật cao, Bộ Công an được Chính phủ giao nhiệm vụ triển khai Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia.



Thông qua Hội thảo với mục tiêu cùng các cơ quan, các chuyên gia trao đổi nhằm nâng cao nhận thức, lĩnh vực chuyên môn về pháp lý, hạ tầng, nền tảng, hạ tầng công nghệ, an ninh an toàn thông tin trong lĩnh vực triển khai xây dựng, quản trị dữ liệu, hạ tầng hệ thống trung tâm… nhằm đưa ra các phương án tối ưu, hiệu quả.



Phát biểu tham luận, Giáo sư Hồ Tú Bảo - chuyên gia tư vấn Đề án 06 cho rằng: Dữ liệu được kết nối và khai thác là trái tim của chuyển đối số. "Môi trường xã hội chuyển đổi số và máy móc đang hoà nhập trên không gian mạng" - Giáo sư Hồ Tú Bảo chia sẻ.



Còn Phó Giáo sư Tạ Hải Tùng - Hiệu trưởng Trường Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Bách Khoa), trao đổi chủ đề, "Động lực chia sẻ dữ liệu bài học trên thế giới và cơ hội của Việt Nam". Trong đó, Phó Giáo sư Tùng dẫn chứng theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), nguồn dữ liệu tạo ra mỗi ngày trên thế giới rất lớn, nếu chia sẻ dữ liệu công và dữ liệu tư sẽ tăng 1-2,5 % GDP.



“Việc truy cập và chia sẻ dữ liệu có thể tạo ra lợi ích kinh tế - xã hội. Trong đó trực tiếp cho các nhà cung cấp dữ liệu, gián tiếp cho người tạo ra và người dùng dữ liệu, đồng thời bao trùm nền kinh tế” - Phó Giáo sư Tùng phân tích.



Cũng theo ông Tùng, việc kết nối và chia sẻ dữ liệu là xu thế của thời đại, là mặc định, không còn là một lựa chọn. Ngoài ra, việc kết nối và chia sẻ dữ liệu cho phép nâng cao độ minh bạch, cũng như trách nhiệm giải trình và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.



“Kết nối dữ liệu và chia sẻ dữ liệu cần đặt người dân làm trung tâm với chính sách, pháp luật và lộ trình triển khai rõ ràng, cùng với việc hạ tầng công nghệ đầu tư trọng điểm, hiệu quả, đảm bảo hiệu năng, tính tương thích, liên thông, an toàn, bảo mật trên nền tảng nhận thức cũng như chất lượng nguồn nhân lực được đảm bảo”- ông Tùng nhấn mạnh.



Tham gia buổi Hội thảo còn có các chuyên gia là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, cùng các chuyên gia hàng đầu thảo luận về dữ liệu, an ninh an toàn trong chia sẻ dữ liệu, các bài học kinh nghiệm, làm nổi bật lên nhóm vấn đề xác lập chiến lược dữ liệu đúng đắn, tạo sức bật phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 28/1 vừa qua, tại Thông báo số 16, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia, giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan trình, xin chủ trương Chính phủ về đề xuất xây dựng Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.