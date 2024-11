Xây dựng bản đồ cảnh báo vùng lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Trị

TPO - Tỉnh Quảng Trị phê duyệt nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng và lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn tỉnh” theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 4/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, UBND tỉnh này vừa phê duyệt nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá hiện trạng và lập bản đồ hiện trạng, bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét trên địa bản tỉnh Quảng Trị” theo Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án cảnh báo sớm sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam.

Theo đó, mục tiêu của tỉnh đề ra là điều tra, đánh giá, xây dựng bản đồ hiện trạng, lập bản đồ phân vùng nguy cơ, bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 ở tỉnh và lớn hơn 1:5.000 cho các khu vực trọng điểm. Đồng thời, các cơ quan chức năng đề xuất giải pháp phòng tránh, ứng phó và cập nhật bản đồ nguy cơ sạt lở đất, lũ quét nhằm phục vụ phòng, chống thiên tai. Qua đó, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, ổn định dân sinh, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2027 cơ bản hoàn thành lập bản đồ khoanh vùng rủi ro sạt lở đất, lũ quét tỷ lệ 1:10.000 và lớn hơn tại các vị trí, khu vực rủi ro cao nhằm cung cấp kịp thời thông tin cảnh báo sạt lở đất, lũ quét cho cơ quan quản lý và người dân. Thời gian thực hiện từ năm 2024-2027. Nguồn vốn do ngân sách địa phương, kinh phí sự nghiệp tài nguyên và môi trường.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện để triển khai. Hàng năm vào mùa mưa lũ, các huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị thường xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Đặc biệt những năm gần đây, các trận sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra tại 2 huyện Đakrông và Hướng Hóa làm chết hàng chục người, gây thiệt hại nặng nề các công trình giao thông, nhà cửa và tài sản của nhân dân.