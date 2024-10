Lũ lụt gây thiệt hại nặng nề với giao thông Quảng Bình

TPO - Mưa lũ trong những ngày qua đã khiến hàng chục tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bị ngập sâu trong nước, đặc biệt nhiều tuyến đường đi qua địa hình đồi núi bị sạt lở nghiêm trọng.

Sáng nay, 31/10, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hoàng Đăng Cương cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to, gây ngập lụt, sạt lở nhiều tuyến đường, làm hư hỏng, thiệt hại nặng nề mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Đặc biệt, trên tuyến Quốc lộ 9C, Quốc lộ 9B qua địa bàn huyện Lệ Thủy có trên 40 điểm sạt lở taluy dương, taluy âm; hàng chục ngàn m3 đất, đá vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường nhiều vị trí, gây ách tắc giao thông.

Ngay khi xảy ra sự cố trên các tuyến đường, Sở GTVT tổ chức các đoàn công tác đã đến trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục. Các đơn vị thi công đã huy động máy móc, thiết bị thi công 3 ca liên tục 24h/24h để nỗ lực thông xe.

“Do tình hình thời tiết bất lợi, mưa lớn kéo dài, hiện trường thi công chật hẹp, hai bên đều là taluy dương cao; cây cối, bùn đất và đá trên taluy dương tiếp tục tràn xuống và nguy cơ sụt trượt có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa tính mạng, tài sản và thiết bị nên việc thi công gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 15 giờ ngày 30/10, tuyến Quốc lộ 9B đã được xử lý khắc phục và thông tuyến. Dự kiến, đến hết ngày 31/10, sẽ khắc phục thông tuyến Quốc lộ 9C.