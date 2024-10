Bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cảnh báo tím sạt lở đất nhiều tỉnh

TPO - Chiều nay (27/10), sau khi đi sâu vào đất liền Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam, bão Trà Mi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Mưa lớn còn tiếp tục trong những ngày tới dẫn tới nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Hệ thống cảnh báo sạt lở đất, lũ quét đã nâng mức cảnh báo tím (mức nguy hiểm nhất) ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Vào 16 giờ chiều nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của bão số 6 và áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão, tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 6, giật cấp 7, Lệ Thuỷ (Quảng Bình) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Cẩm Lệ (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, Sơn Trà (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 9, giật cấp 10.

Từ đêm qua đến chiều nay (27/10), khu vực từ Hà Tĩnh-Quảng Nam đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính đến 16 giờ ngày 27/10 phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (28/10), áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng đông ra biển và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến trưa 28/10, tâm trên vùng biển ven bờ Thừa Thiên Huế-Quảng Nam với cường độ giảm xuống dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão Trà Mi, kết hợp với không khí lạnh tăng cường, mưa lớn còn kéo dài ở các tỉnh miền Trung.

Từ nay đến hết đêm 28/10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Trong ngày và đêm 29/10, khu vực này có mưa từ 20-50mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm 29 đến ngày 31/10, khu vực này có mưa rào rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Kon Tum từ chiều tối 27 đến ngày 28/10 cũng có mưa to, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa từ 70-150mm, nơi trên 200mm.

Áp thấp nhiệt đới có xu thế quay ngược ra biển nên trong đêm nay, vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm) vẫn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Trên đất liền Quảng Bình đến Quảng Nam có gió giật mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Do mưa lớn kéo dài, chiều nay lũ trên sông Hương (Thừa Thiên Huế) đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại Kim Long lúc 12 giờ trưa nay là 2,31m, trên báo động (BĐ)2 0,31m. Lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) và sông Thạch Hãn (Quảng Trị) đang lên. Dự báo từ chiều tối nay đến 29/10, lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3.

Do mưa lớn, lũ lớn, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất tại khu vực vùng núi, sạt lở bờ sông, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

Chiều nay, hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực đã nâng mức cảnh báo tím trên khu vực từ phía nam Quảng Bình đến Quảng Nam. Thông tin về khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được Tổng cục Khí tượng Thủy văn cung cấp tại địa chỉ: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/ và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.