Xác định kẻ chủ mưu vụ chủ tịch huyện bị lừa 171 tỉ đồng; Kiểm điểm người đứng đầu 3 cơ quan tỉnh

TPO - Trung tâm triển lãm ở Thủ Thiêm có thể tái thi công sau 8 năm gián đoạn; Xác minh clip tài xế lùi xe trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây; 1 tội phạm có quốc tịch Trung Quốc đột nhập biệt thự ở Phú Mỹ Hưng lấy 3 đồng hồ Rolex; Xác định kẻ cầm đầu vụ nữ chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa 171 tỷ đồng,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Xác định kẻ cầm đầu vụ nữ chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa 171 tỷ đồng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định, nhóm người Việt Nam sống ở Campuchia dưới sự chủ mưu, cầm đầu của người nước ngoài, đã sử dụng 109 tài khoản ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nữ chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.

Trung tâm triển lãm ở Thủ Thiêm có thể tái thi công sau 8 năm gián đoạn

Dự án Trung tâm triển lãm quy hoạch ở khu đô thị mới Thủ Thiêm có thể thi công trở lại do hạng mục lắp kính trang trí đã chọn được nhà thầu mới.

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Tập đoàn 202. Gói thầu trị giá hơn 110 tỷ đồng và thời gian thực hiện trong 175 ngày. Sau khi hoàn thành gói thầu lắp dựng kính trang trí bên ngoài, đơn vị thi công sẽ tiếp tục lắp đặt trang thiết bị và hoàn thiện các hạng mục phía trong.

Người Trung Quốc đột nhập biệt thự ở Phú Mỹ Hưng lấy 3 đồng hồ Rolex

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 (TPHCM) vừa có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Wei Rong Dian (SN 1985, quốc tịch Trung Quốc) về tội "Trộm cắp tài sản".

Người này đã đột nhập căn biệt thự tại Phú Mỹ Hưng (quận 7) và lấy đi 3 đồng hồ nhãn hiệu Rolex cùng nhiều tài sản có giá trị.

Đồng Nai xây dựng mô hình "buổi sáng cùng nhân dân"

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành dành thời gian tiếp công dân vào 60 phút đầu mỗi ngày làm việc. Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, thường xuyên tổ chức giám sát nhằm từng bước kéo giảm việc người dân khiếu nại, tố cáo đông người.

Thủ trưởng các cấp, ngành nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, qua đó kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, xử lý vụ việc, hạn chế phát sinh thành điểm nóng; gắn công tác tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo; góp phần mang lại hiệu quả đáng kể trong công tác tiếp công dân.

Công an Bình Dương nói gì về việc 'hiệp sĩ' hút đinh bị đưa về trụ sở?

Hình ảnh tình nguyện viên tự nguyện dùng xe đi hút đinh giữa đường để bảo đảm an toàn cho người đi đường, nhận được sự ủng hộ của người dân và cơ quan chức năng. Tuy nhiên, mới đây công an một địa phương tại Bình Dương đã đưa người đi hút đinh về trụ sở, tạo dư luận không tốt.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho hay, công an mời người hút đinh về trụ sở để làm rõ động cơ mục đích quay video quá trình đi hút đinh và đăng phát trực tiếp lên mạng xã hội. Thứ hai là nhắc nhở đảm bảo an toàn trong việc dùng xe hút đinh lưu thông trên đường.

Truy tố Chủ tịch Công ty đậu phộng Tân Tân và em trai

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An (Bình Dương) vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Trần Quốc Tân (SN 1963, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tân Tân) về tội “Không chấp hành án” và “Trốn thuế”. Đồng thời, truy tố ông Trần Quốc Tuấn (SN 1968, em ruột ông Tân) về tội “Không chấp hành án”.

Kiểm điểm người đứng đầu ba cơ quan ở Bình Phước

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước nhận thấy cơ quan và người đứng đầu của các đơn vị gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Trường Chính trị tỉnh đã có những khuyết điểm, hạn chế trong công tác.

Đã mắt với ổ trứng rùa biển quý hiếm trên Hòn Cau

Ban quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) cho biết đội tuần tra kiểm soát của ban quản lý vừa phát hiện một ổ trứng rùa biển, có khả năng là giống đồi mồi quý hiếm. Đây là lần đầu tiên trong năm nay, rùa biển đến Hòn Cau đẻ trứng. Trong hai năm 2022 và 2023, rùa có lên Hòn Cau nhưng không đẻ trứng.

Nhân viên Khu bảo tồn biển Hòn Cau đã thu gom, bảo quản và di dời toàn bộ số trứng (78 quả) về nơi ấp nở an toàn. Trong điều kiện thời tiết bình thường, trứng sẽ nở sau 45 - 60 ngày.

Tàu cá Bình Thuận gặp lốc xoáy, 6 ngư dân rơi xuống biển

Khi ra khơi khai thác hải sản gần đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), tàu cá BTh-83404TS bất ngờ gặp lốc xoáy. Tàu bị lật úp khiến 6 lao động rơi xuống biển. Các tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu BTh-83404TS gặp nạn, đã kịp thời cứu vớt được 5 lao động. Hiện còn 1 ngư dân của tàu BTh-83404TS đang mất tích.