Xả thải vượt mức cho phép hơn chục lần, doanh nghiệp tại Huế dính phạt nặng

TPO - Một doanh nghiệp dệt may tại TT-Huế vừa bị xử phạt gần 300 triệu đồng do xả nước thải vượt 11,5 lần so với quy chuẩn kỹ thuật về chất thải, gây ô nhiễm môi trường, cũng như không thực hiện lưu giữ chất thải rắn theo đúng quy định.

Ngày 17/3, thông tin từ UBND tỉnh TT-Huế cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Dệt may Huế (trụ sở chính tại số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, TT-Huế) về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Cụ thể, Công ty Cổ phần Dệt may Huế đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính gồm: Không lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường theo đúng quy định và xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5m3/ngày đêm (24 giờ) đến dưới 10m3/ngày đêm (24 giờ) vào môi trường tại Khu công nghiệp Phú Đa (thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế). Trong đó, về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn, các thông số BOD5 vượt 11,5 lần, COD vượt 4,5 lần, NH4+-N vượt 2,6 lần so với quy chuẩn kỹ thuật về chất thải. Từ những vi phạm kể trên, UBND tỉnh TT-Huế quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Dệt may Huế số tiền 270.000.000 đồng. Trong đó, phạt 45.000.000 đồng đối với hành vi không lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường theo đúng quy định; phạt 150.000.000 đồng đối với thông số BOD5, vượt 11,5 lần so với quy chuẩn kỹ thuật về chất thải; phạt tăng thêm 50% là 75.000.000 đồng đối với các thông số COD vượt 4,5 lần, NH4+-N vượt 2,6 lần so với quy chuẩn. Ngoài bị phạt tiền, Công ty Cổ phần Dệt may Huế còn bị buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và chi trả kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường. Ngọc Văn