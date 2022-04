WSJ: Tổng thống Zelensky từ chối đề nghị hòa bình vài ngày trước khi Nga tiến quân

TPO - Thủ tướng Đức Olaf Scholz được cho là đã cố gắng thuyết phục Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ bỏ kế hoạch trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhưng ông Zelensky đã từ chối.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) mô tả lời đề nghị của Thủ tướng Đức Scholz là “nỗ lực cuối cùng cho một giải pháp hòa bình giữa Kiev và Mátxcơva”.

Theo đó, ông Scholz nói với ông Zelensky hôm 19/2 tại Munich (Đức) bên lề một hội nghị an ninh rằng “Ukraine nên từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO và tuyên bố trung lập như một phần của thỏa thuận an ninh châu Âu giữa phương Tây với Nga”. Thỏa thuận “sẽ được ký kết bởi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden, những người sẽ cùng tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine”.

Tuy nhiên, ông Zelensky đã từ chối lời đề nghị nhượng bộ với lý do "không tin tưởng Nga" và “phần lớn công dân Ukraine đều muốn gia nhập NATO”, tờ WSJ đưa tin mà không tiết lộ nguồn tin.

“Câu trả lời của ông Zelensky khiến các quan chức Đức lo ngại rằng cơ hội hòa bình đang mờ dần”, WSJ nhận định.

Nga khai màn chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24/2, với mục đích “phi quân sự hóa, phi phát xít hóa” Ukraine.

Từ đó đến nay, Kiev và Mátxcơva đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận hòa bình.

Phái đoàn Nga cho biết Ukraine đã đồng ý trở nên trung lập, không sở hữu vũ khí hạt nhân, không tham gia liên minh quân sự và không cho nước ngoài mở căn cứ quân sự. Nhưng về vấn đề bán đảo Crimea và hai khu vực mà lực lượng ly khai kiểm soát ở vùng Donbas, hai bên chưa đạt được tiến triển.

Minh Hạnh